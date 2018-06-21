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28 Марта 2016, 19:03 | Регион сегодня

В Магадане для завершения строительства очистных сооружений потребуется более 684 млн рублей

После ввода в эксплуатацию очистных сооружений первой и второй очередей строительства, по результатам наблюдений за качеством очистки стоков может потребоваться строительство фильтровальной станции

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный посетил стройплощадку очистных сооружений биологической очистки сточных вод в Магадане.

Сейчас в технических зданиях ведется ремонт, монтаж приточно-вытяжной вентиляции, электротехнические работы. Субподрядная организации ОО «Электротехнические системы» проложила кабель под автоматическую систему управления технологическим процессом по всем зданиям объекта. Выполнены работы по монтажу щита управления задвижками, проведены испытания кабельных линий. Идут работы по удлинению кабеля 10 кВ от РП-10 до ТП «Воздуходувная и иловая насосная станции». Генподрядной организацией АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» выполнены пуско-наладочные работы электротехнических устройств в здании решеток. Ведется загрузка гравием фильтрующей стенки на аварийно-иловых площадках и монтаж воздушно-тепловой завесы в главном здании объекта.

Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Василий Рыжков, в 2015 году на строительство были направлены средства федерального бюджета в размере более 195 млн. рублей. Было освоено более 166 млн. рублей, 29,3 млн. рублей были возвращены в российскую казну.

Для пуска объекта в эксплуатацию необходимо выполнить работы, неучтенные контрактом. В их числе Василий Рыжков назвал строительство самотечного коллектора для отвода очищенных сточных вод, возведение нагорного и отводящего каналов для отвода поверхностных вод и понижения уровня грунтовых вод, монтаж дополнительного технологического оборудования, приборов контроля и автоматики. А также проведение комплексных пуско-наладочных работ на холостом ходу и под нагрузкой.  Стоимость этих работ оценивается более чем в 336 млн. рублей.

«Кроме того, после ввода в эксплуатацию очистных сооружений первой и второй очередей строительства, по результатам наблюдений за качеством очистки стоков может потребоваться строительство фильтровальной станции. Это станет третьей очередью строительства, с помощью которой будет обеспечена работы системы доочистки сточных вод на каркасно-засыпных фильтрах», - сказал Василий Рыжков.

Он добавил, что стоимость строительства такой станции в ценах первого квартала 2016 года согласно госэкпертизе составляет более 328 млн рублей.

Губернатор Магаданской области дал поручение составить заявку на получение необходимых средств из федеральных государственных программ.

«Строительство очистных сооружений областного центра — это высокотехнологичный и дорогостоящий проект, который будет действовать десятилетия спустя после запуска. Введение в строй этого объекта повысит качество жизни в Магадане для жителей города, улучшит экологическую обстановку в столице Колымы», - сказал Владимир Печеный.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: экология  очистные сооружения 


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