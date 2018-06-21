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Минимальный размер оплаты труда на Колыме стал самым высоким в Дальневосточном федеральном округе
Исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Владимир Печеный принял участие в заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. На нем было подписано соглашение об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе с 1 сентября 2013 года.
Минимальная зарплата в Магаданской области устанавливается в размере 14 тыс. 550 рублей, в Северо-Эвенском районе – 15 тыс. 720 рублей, сообщает портал администрации Магаданской области.
«С первого сентября 2013 года заработная плата работника не может быть меньше этой величины, при условии, что работник отработал месячную норму рабочего времени и исполнил свои трудовые обязанности. В величину МРОТ включается оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты», - сообщила начальник управления по труду администрации Магаданской области Журавлёва Наталья.
С 1 сентября 2013 года в Магаданской области устанавливается самый высокий МРОТ в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, эта величина превышает размер прожиточного минимума на территории. Глава региона отметил, что это соглашение позволит повысить зарплаты бюджетников и защитить самых низкооплачиваемых работников.
«Это одна из мер по улучшению качества жизни наших земляков. В Магаданской области уже значительно выросла заработная плата сотрудников бюджетной сферы, в некоторых отраслях она выше средней по региону. Но повышение, в основном, коснулось, специалистов – врачей, учителей. Изменение МРОТ увеличит доходы так называемого младшего и среднего персонала», - отметил Владимир Печеный.
Досье: Размер МРОТ в субъектах ДФО.
Магаданская область – 14550 руб.
Камчатский край - 12000,0 руб.
Сахалинская область –11490,0 руб.
Республика Саха (Якутия) - 8544,0 руб.
Хабаровский край – 8142 руб.
Амурская область: южные районы – 5535 рублей, северные районы - 5995,0 руб.
Еврейская автономная область –5995,0 руб.
Приморский край – 5205,0 руб.
Чукотский автономный округ – 5205,0 руб.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток
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Правильно ли считать, что в Районах Крайнего Севера МРОТ должен равняться голому окладу?
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