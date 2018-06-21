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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:41 |
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Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области: На Колыме есть то, что приносит счастье
Тем не менее золотой бренд Колымы должен быть дополнен новыми красками. Не только добывать золото, но и развивать ювелирную промышленность. И даже стать центром аукционной торговли золотыми самородками. Сегодня региональное правительство при поддержке федеральных структур, Минвостокразвития именно так прорисовывает грани «золотой» специализации.
О том, что будет представлять на Восточном экономическом форуме Магаданская область и как формируются на ее территории центры интереса новых бизнесов, «Дальневосточный капитал» разговаривал с губернатором Владимиром Печеным.
- Владимир Петрович, Колыма вновь привлечет внимание гостей Восточного экономического форума возможностью испытать старательский фарт. Как вы ощущаете, интерес к Магаданской области у дальневосточников растет?
- И не только у дальневосточников. Мы в последнее время многое делаем, чтобы изменить сложившиеся стереотипы восприятия нашего региона. Колыма - золотодобывающий цех страны, но это и территория с огромными возможностями для туризма, экологически чистый и необыкновенно красивый край. Поэтому наряду с проектами, связанными с добычей полезных ископаемых, будем представлять на форуме наши рекреационные возможности и уже проработанные предложения по развитию туристско-рекреационного кластера «Талая».
Надеемся наконец-то сформировать территорию опережающего развития «Талая», на которой будет создано несколько площадок. Помимо самого курорта, базирующегося на уникальных целебных источниках и грязях, сможем задействовать иные возможности его окрестностей, развивая экологический, познавательный туризм, предлагая незабываемые охотничьи туры, приглашая на увлекательную рыбалку. Сегодня спрос на отдых в России растет, и мы намерены воспользоваться этой тенденцией. Есть потенциальный инвестор, который уже включился в работу, готов самостоятельно инвестировать значительные средства, но требуется и государственная поддержка в создании инфраструктуры, прежде всего в обеспечении надежного энергоснабжения.
Почему мы всячески готовы поддерживать и продвигать этот проект? Он в значительной степени социальный: необходимо на суровой северной земле создавать современные условия, которые повышают качество жизни населения. Он важен для Дальнего Востока: в минувшие времена курорт «Талая», благодаря уникальным свойствам воды и целебных грязей, был очень популярным у дальневосточников. В России немного мест с такими бальнеологическими ресурсами, которые превосходят даже известные алтайские курорты. Я оптимистично смотрю на перспективы этого проекта и считаю его абсолютно реальным.
Сегодня есть возможность поднять курорт на новый уровень, обеспечить современный сервис. Рассчитываем, что этим займутся частные инвесторы. Вместе с тем важно сохранить особенность здравницы: ее архитектуру, убранство. То же красивое купольное здание столовой.
- Но ведь это далеко и дорого. Кто сможет к вам поехать?
- Эти риски мы прекрасно осознаем, а потому стремимся к государственно-частному партнерству в реализации проекта. Государственная составляющая также поможет обеспечить приоритет жителей Магаданской области в получении оздоровительных услуг. Будем частично субсидировать путевки колымчан за счет бюджета. Что касается остальных регионов… Первый вопрос - транспортная доступность курорта для сахалинцев, хабаровчан, камчатцев - всех дальневосточников, субсидирование авиаперелетов. Логистика частично отлажена: мы связаны надежным авиасообщением с Хабаровском, который является портом-хабом, Владивостоком. Есть прямые рейсы на Камчатку, и оттуда - на Сахалин. Оба маршрута субсидируются. Думаю, будут снижаться и цены, связанные с обслуживанием в аэропортах. Необходимо использовать все возможности, чтобы сделать курорт доступным дальневосточникам, а затем выходить на внешний рынок.
В прошлом году на Восточном экономическом форуме мы подписали соглашение с соседями по макрорегиону о развитии единого туристического продукта «Восточное кольцо России». Уверен, наш курорт может занять в нем особое место. У Колымы огромный рекреационный потенциал. Мы намерены продвигать и проект строительства всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный. Магадан» с этнодеревней, сноуборд-парком, горнолыжными трассами для профессионалов, мастеров среднего класса и новичков. Уже построено несколько подъемников и трасс, но, чтобы обеспечить комфорт и привлекать туристов из других регионов, необходимо возвести гостиницы, создать сервисные центры. По расчетам, потенциальная аудитория комплекса составляет 430 тыс. человек в год. Это с туристами из России, стран Юго-Восточной Азии. Но прежде всего важно для колымчан создать как можно больше благоустроенных мест для массового зимнего отдыха…
Климатические особенности территории позволяют нам развивать практически все зимние виды спорта. Неудивительно, что в крае популярны и любимы лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд. Какие горнолыжные карнавалы проходят! Изюминкой Магаданской области стали «Ночные прыжки на лыжах с трамплина». Ежегодно тысячи колымчан участвуют во всероссийских соревнованиях «Лыжня России». В яркий и неповторимый праздник для спортсменов и любителей превращается традиционная «Лыжня Вяльбе». В этом году состязания проходили двадцать седьмой раз! Сменяются поколения, а интерес к этим лыжным забегам не ослабевает. И я благодарен президенту Федерации лыжных гонок России за патронат соревнований, ценю поддержку, инициативы Елены Валерьевны ВЯЛЬБЕ. Все-таки Колыма - удивительный мир! Воспитала, вырастила немало замечательных спортсменов, которые с честью представляют Россию на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Имена многих - в Книге рекордов Гиннесса как легенды спорта, ХХ века, нашей планеты. Несмотря на все титулы, звания, признание, земляки сердцем и душой с нами. Не преминут при любой возможности примчаться на родину, дать мастер-класс юным поколениям будущих звезд. Игорь ВЫСОЦКИЙ, Виктор РЫБАКОВ, мой ученик Александр ЛЕБЗЯК, из молодежи Исса ЕВЛОЕВ, Дмитрий ИПАТОВ, Анастасия КАЗАКУЛ, Александра КУСТОВА… Кстати, благодаря им интерес к Магадану, региону проявляли знаменитый кубинец, прославленный трехкратный олимпийский чемпион Теофило СТИВЕНСОН; Герой России, пятикратная чемпионка олимпийских игр и 11-кратная чемпионка мира Лариса ЛАЗУТИНА; 2-кратная олимпийская и 5-кратная чемпионка мира Стефания БЕЛЬМОНДО; «король лыж» - четырехкратный олимпийский и трехкратный чемпион мира Николай ЗИМЯТОВ; тренеры сборной России по дзюдо Евгений КУЛДИН и Жан Пьер ЖИБЕР… Достаточно про тех, кто сможет к нам поехать?..
- Владимир Петрович, если вернуться к золотой теме: в последнее время прозвучала идея создания в Магаданской области биржи самородков. Это тоже такая новация, которая может обеспечить интерес к территории большого количества людей…
- Биржа самородков - пока условное название. Наша идея, и она активно поддерживается Фондом развития Дальнего Востока, сейчас в стадии обсуждения. Необходимо совершенствовать федеральное законодательство, принять решения на уровне Минфина РФ. Мне представляется, инициатива правильная, поскольку Магаданская область - один из лидеров в стране по добыче драгметалла, а по добыче россыпного золота - точно мы первые. И самые ценные самородки у нас, они востребованы ювелирной промышленностью. Это то, что приносит счастье (смеется)… Идею можно реализовать и в более широком масштабе - создать Дальневосточную биржу.
- Золотодобывающая отрасль в Магаданской области сегодня показывает хорошую динамику, которую обеспечивают новые проекты. Но не могу не спросить о Наталкинском месторождении, с началом разработки которого связаны наиболее амбициозные планы. Его запуск откладывается уже несколько лет.
- Уверен, это в прошлом. Сегодня назад пути нет. Строительство горно-обогатительного комбината завершается. Как и само месторождение - крупнейшее, ГОК - настоящий гигант с самой большой в мире шаровой мельницей для измельчения руды. Недавно прошли испытания рудно-дробильного конвейерного комплекса под нагрузкой. Осенью компания «Полюс» планирует начать комплексные испытания на руде. Выход фабрики на проектную мощность будет добавлять в копилку области около 10 тонн золота в год.
Строится и линия электропередачи, которая обеспечит надежное энергоснабжение объектов Наталкинского месторождения. В перспективе создадим энергомост с Чукотским автономным округом, где готовится к освоению крупнейшее золоторудное месторождение Баимское. Эти объекты финансируются с использованием бюджетных средств, и внимание федерального центра к ним огромное.
- Сегодня на Дальнем Востоке активно развиваются угольные проекты - в Якутии, на Чукотке, Сахалине. Они поддержаны федеральным центром в качестве приоритетных инвестиционных проектов и показывают хорошие результаты. Даже Камчатка уже готова раскрыть свой угольный потенциал, ведет переговоры с иностранными инвесторами. Что Колыма? У вас ведь тоже есть хорошие запасы угля.
- Мы тоже связываем перспективы с освоением этого ресурса, продолжаем продвигать проект Омсукчанского угольного кластера. У якорного инвестора - лицензия на разработку. Наше месторождение отличает металлургический коксующийся уголь, который востребован в странах АТР и может быть направлен на экспорт. Необходимы доразведка недр и более детальное изучение рынка сбыта. Да, еще несомненный плюс - близость к морю, что обеспечивает более дешевую логистику.
На конференции, которую недавно проводили совместно с Чукотским автономным округом в Москве, встречались с руководством компании. Сошлись во мнении: это очень перспективный проект, который ждет своего часа.
- Как ни поворачивай, а экономика Магаданской области может быть диверсифицирована только в рамках ресурсной составляющей…
- Что объективно. Нет смысла изобретать велосипед на малонаселенной и богатой ресурсами территории. Собирать автомобили - точно не про нас. Но то, что в регионе должны получать большее развитие предприятия, связанные с обслуживанием отрасли, сервисом, - факт и актуальная задача, которую перед собой ставим. В недропользование приходят инновационные технологии, и процесс этот динамичный, стремительный. Важно не отстать, сделать все возможное, чтобы тенденция транслировалась на местные компании.
Недавно в Магадане открыт завод по восстановлению отработавших свой ресурс компонентов техники Komatsu до состояния новых. Благодаря центру «Реман» - совместному проекту Komatsu и «Модерн Машинери Фар Ист» - вторую жизнь получит отслужившая свой век тяжелая японская техника: самосвалы, тягачи, погрузчики, коих на Северо-Востоке России множество - на Колыме, Чукотке, Камчатке, в Якутии и Хабаровском крае. Причем состояние ее столь критическое, что появление восстановительного производства становится экономически выгодным. Осторожные японские инвесторы все хорошо просчитали и открыли в России два центра «Реман» - в Кузбассе и Магадане. Предприятие инновационное, отвечает всем требованиям мирового бренда Komatsu. Полный цикл - от мойки двигателя до последней манипуляции по его восстановлению - отслеживается в режиме онлайн на заводе Ояма. Японские инженеры и технологи полностью контролируют весь процесс. Предприятие «Модерн Машинери Фар Ист» зарегистрировано в колымской столице и обслуживает Магаданскую и Сахалинскую области, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Оймяконский улус Республики Саха (Якутия). Все специалисты «Ремана» прошли обучение в Японии.
Согласитесь, для недропользователей восстановление изношенной тяжелой техники - чудо, позволяющее значительно сокращать издержки. К тому же существует обменный фонд, предоставляющий компаниям двигатели и все необходимое оборудование на период ремонта техники в «Ремане».
Еще пример. Несколько лет назад крупный специализированный холдинг приобрел наш завод «Колымавзрывпром» и поднял предприятие на новый инновационный уровень. Сегодня продукция «Колымавзрывпрома» отвечает современным требованиям отрасли, ассортимент ее постоянно расширяется. Завод работает, пополняя доходы регионального бюджета, обеспечивая занятость населения и решая множество социальных вопросов Хасынского городского округа и области в целом.
Отметил 70-летие Магаданский механический завод, производящий уникальные промприборы для россыпной золотодобычи. Имеет стабильные заказы, совершенствует линейку производимого оборудования для горнодобывающего комплекса территории и зарубежья.
Еще два события, которые меня как руководителя региона вдохновляют и наполняют оптимизмом. Активно идет реконструкция Магаданского морского торгового порта. К осени будут полностью модернизированы два причала. Как показал июнь, переработка грузов уже выросла на 10%. С активизацией процессов в недропользовании, интенсивным развитием ГОКа «Павлик», вводом в строй наталкинского предприятия грузооборот будет расти.
Конечно же, большие надежды связываем с предстоящим снижением энерготарифов на Дальнем Востоке. Это существенно снизит издержки всего производства в регионе, а значит, сделает Колыму более привлекательной для инвесторов, расширит возможности для реализации новых проектов, повысит качество жизни на Северо-Востоке России. Тогда с радостью скажу любому: «Приезжайте к нам. Магаданская область - территория, где сбываются мечты, есть все для счастья!»
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Правила для инвестора
В числе факторов, формирующих инвестиционную привлекательность территории, помимо льгот и преференций, закрепленных законодательно преимуществ, можно смело назвать и открытость региональных властей, их готовность к сотрудничеству, расторопность, если хотите, в решении возникающих проблем.
В правительстве Магаданской области именно так понимают свою задачу, тем более в большой по площади, но ограниченной по количеству субъектов бизнеса территории есть возможность работать с инвесторами не на потоке, а индивидуально. Хотя по большому счету инвестиционный климат - это прежде всего четко формализованные и удобные административные процедуры и законодательная система, надежно защищающая интересы бизнеса.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2017 года Колыма вошла в группу «А» по показателю «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов». Все существенные аспекты инвестиционной деятельности в регионе регламентируются законом «Об инвестиционной политике в Магаданской области». Приняты законы «О промышленной политике», постановления правительства Магаданской области «Об определении уполномоченного органа и отраслевых органов в сфере промышленности», «Об утверждении порядка заключения Магаданской областью специальных инвестиционных контрактов».
В области сформирована нормативная правовая база в сфере государственно-частного партнерства. Подготовлена команда по работе с проектами. Уже почти десять лет существует практика подписания соглашений о взаимодействии между правительством Магаданской области и инвесторами. По условиям соглашений, реализацию проекта берет на себя инвестор, а руководство территории оказывает ему необходимое содействие в части обеспечения подготовки и принятия распорядительных и иных документов.
Действует регламент сопровождения проектов по принципу «одного окна», создано агентство по привлечению инвестиций, функционирует Магаданский областной инновационный бизнес-инкубатор. В МФЦ г. Магадана для представителей бизнеса доступно более 100 государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, налогообложения, лицензирования, строительства и реконструкции объектов.
Срок получения разрешения на строительство для объектов жилья и для объектов капитального строительства в особой экономической зоне сегодня составляет 65 дней, для иных объектов капитального строительства - 80 дней. В городе Магадане разрешение на строительство можно получить как в органах местного самоуправления, так и на площадке МФЦ в рамках «одного окна».
Идет работа по созданию Единой службы технологического присоединения, что позволит решать вопросы подключения к электрическим сетям в режиме «единого окна» любым заинтересованным юридическим или физическим лицам.
С пяти до трех дней сокращены сроки государственной регистрации юридических и физических лиц. Все это можно сделать в МФЦ. До пяти дней занимает регистрация прав и сделок на объекты нежилого назначения и земельные участки, непосредственно связанные с производственной деятельностью хозяйствующих субъектов топливно-энергетического, агропромышленного, строительного, транспортного комплексов, рыбохозяйственной и горнодобывающих отраслей производства, пищевой промышленности. Для реализации масштабного инвестиционного проекта можно получить земельный участок без проведения конкурсных процедур.
Помимо этого, законодательно утвержден целый ряд региональных налоговых льгот для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты, действует особый режим налогообложения по налогу на прибыль организаций. К примеру, законом Магаданской области предусмотрены налоговые каникулы по уплате налога на прибыль организаций в течение пяти лет для стартапов и в последующие пять лет налоговая ставка составит всего 10%. Разработан ряд нормативных правовых актов, направленных на предоставление налоговых преференций представителям малого и среднего бизнеса.
Уникальным механизмом повышения инвестиционной привлекательности Магаданской области является функционирование на ее территории с 1999 г. особой экономической зоны (ОЭЗ), которая располагает налоговыми и таможенными послаблениями. В конце 2014 г. были внесены изменения в действующее законодательство, которые продлили действие режима ОЭЗ до 2025 г.
Налоговый режим предусматривает частичное освобождение от уплаты налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых в доле федерального бюджета. Таможенный режим предусматривает действие процедуры свободной таможенной зоны, когда иностранные товары (кроме подакцизных) ввозятся, размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин, налогов, без применения мер нетарифного регулирования. В настоящий момент правительство территории работает с федеральным центром над включением новых механизмов в режим ОЭЗ для привлечения инвесторов и создания новых производств.
Вся информация об инвестиционной деятельности, мерах предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, услугах, предоставляемых территориальными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Магаданской области, размещается на сайтах соответствующих органов исполнительной власти, на официальном портале Магаданской области, Инвестиционном портале Магаданской области, сайте Регионального фонда содействия развитию предпринимательства.
Фото Павла Жданова.
Лариса ЛАРИНА.
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