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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Мая, 09:27 |
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Рай для гурманов устроит Колыма на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума-2017
К примеру, салат из морской капусты с брусникой – это источник витаминов и минимум калорий.
Так, рыбоперерабатывающие заводы «Океан» и «Рассвет – 2» презентуют ястычную икру сельди, которую готовят по уникальным технологиям и авторским рецептам. В ассортименте будут представлены блюда из североохотоморского трубача или «морской улитки» и магаданских креветок.
«Продукция предприятий Магаданской области известна во всем мире, - отметил руководитель группы компаний «Морской волк» Михаил Котов. – В акватории Колымы добывают тысячи тонн тихоокеанского лосося, сельди, минтая, трески, камбалы палтуса. Это и многое другое востребовано не только на российском рынке, но и в странах Европы и Азии».
На площадке Магаданской области будет работать эко-бар. В нем можно будет продегустировать напитки, приготовленные из колымских дикоросов, магаданский мед, местный квас из ягод (голубики и брусники), минеральную воду из кремниевых источников курорта «Талая» и многое другое.
«Туры для гурманов могут стать отдельным направлением туризма в Магаданской области, - уверен губернатор Магаданской области Владимир Печеный. – Колыма – щедра и хлебосольна. Мы ждем гостей и готовы удивить их местными деликатесами из редких и экологически чистых продуктов».
Напомним, в 2016 году Магаданская область представила на презентации «Улица Дальнего Востока» арт – объект «Золотой прииск», этнографический павильон «Колыма», ярмарку - продажу современных ювелирных изделий «Самородки Колымы», выставку книг на национальных языках коренных малочисленных народов Севера и фотовыставку. В среднем, в день экспозицию посещало более 2,5 тыс. гостей ВЭФ -2016г.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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