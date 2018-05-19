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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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Назначен врио губернатора Магаданской области
Об этом решении объявил Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи, сообщает официальный сайт главы государства.
Как сообщается на сайте главы государства, 28 мая был подписан указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области", в котором говорится: "В связи с заявлением губернатора Магаданской области Печеного В.П. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку губернатора Магаданской области Печеного В.П. по собственному желанию.
2. Назначить Носова Сергея Константиновича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".
Фото: kremlin.ru
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