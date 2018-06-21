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Проблемой утилизации бытовых отходов займутся на Колыме в Год экологии

Губернатор Владимир Печеный провел заседание Экологического совета при правительстве Магаданской области.

«Наступающий год указом Президента объявлен в России Годом экологии. В 2017 году планируется привлечь внимание к проблемным вопросам в сфере экологии и улучшить общее состояние экологической безопасности страны», - доложил на Совете министр природных ресурсов и экологии Владимир Митькин.  

По его словам, Магаданская область примет активное участие во Всероссийских акциях Года экологии, будет проведено множество мероприятий по экологическому просвещению, в том числе с участием недропользователей.

«Продолжатся работы по реконструкции, ремонту и замене оборудования на котельных на более современное, рейды по охране, а также комплексному обследованию особо охраняемых природных территорий регионального значения, мониторингу объектов животного мира, восстановлению лесов, руслоформирующие работы на реках, сносу ветхих и заброшенных строений в городских округах. Начнутся работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Магаданка и Дукча», - рассказал Владимир Митькин.

Министр добавил, что в мероприятиях года экологии примут участи все городские округа.

«Больше всего мероприятий посвящено экологическому просвещению и культуре, уборке и озеленению поселений, берегов водоемов. Все муниципальные образования будут проводить мероприятия по сносу ветхих и заброшенных строений, рекультивации неиспользуемых площадей. В Магадане, Сусуманском, Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Ольском и Среднеканском округах запланировано начало реализации мероприятий государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления». Хасынский городской округ продолжит рекультивацию и мониторинг состояния Карамкенского хвостохранилища», - сообщил Владимир Митькин.

Участники совета также обсудили проблему установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов, подверженных наибольшему антропогенному воздействию, в том числе нерестовых рек и деятельность мэрии Магадана по сохранению экологической безопасности в городе.  

Губернатор Владимир Печеный напомнил, что 2015 год в Магаданской области был объявлен годом чистоты и экологии. При этом он подчеркнул, что на Колыме будет продолжена комплексная работа по охране окружающей среды.  

«Защита окружающей среды - это не разовая акция, а постоянная планомерная работа, рассчитанная на долгий срок. Экологическое благополучие в поселениях, сохранение хрупкой северной природы, богатств животного и растительного мира, развитие системы заповедников и заказников - показатель успешности и цивилизованности региона, одно из обязательных условий для туристической привлекательности региона, комфортной жизни граждан. Мы будем комплексно заниматься этой работой не только в Год экологии, а постоянно», - отметил Владимир Печеный.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: год экологии  отходы 


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