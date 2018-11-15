|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 30 Ноября, 05:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Косторезное искусство Колымы представят на крупнейшей выставке народных промыслов
Косторезное искусство Колымы на этой крупнейшей выставке народных промыслов будут представлять Юрий Ханькан, Светлана Логунова и Игорь Корченков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Среди целей и задач выставки организаторы называют поддержку и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации, возрождение самобытной культуры, традиционных духовных ценностей, сохранение единого культурного пространства и укрепление межрегионального культурного сотрудничества.
«ЛАДЬЯ» – это творческая лаборатория, авторитетная профессиональная площадка, где гости мероприятия смогут увидеть собранную вместе богатейшую палитру народных художественных промыслов со всей России. В выставке, которая пройдет в «Экспоцентре», примут участие свыше 1,6 тысячи организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 68 регионов Российской Федерации. Ожидается, что за пять дней работы выставку посетят более 90 тысяч москвичей и гостей столицы. По итогам работы выставки будет издан каталог, в который войдут и косторезные работы наших мастеров.
На выставке будут представлены хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, жостовская и нижнетагильская роспись по металлу, скопинская и псковская керамика, торжокское золотное шитье, оружие златоустовских и московских мастеров, павловские столовые приборы, художественное ткачество, вышивка, янтарь Балтики и другие изделия. Магаданцы представят многочисленные косторезные статуэтки и сюжетные композиции, познакомят со сказочно прекрасным и удивительным косторезным мастерством нашей земли на мастер-классах.
Отметим, сегодня резная кость считается региональным брендом Магаданской области наравне с золотодобычей, рыбным промыслом. За последние несколько лет колымская столица уже дважды собирала художников этого направления: прошли VI Всероссийский фестиваль «Косторезное искусство народов России» (2016) и I Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира» (2017), следующее событие международного масштаба, посвященное этому виду искусства, в Магадане пройдет с 2019 году. Интерес к косторезному искусству растет и со стороны молодежи, будущих мастеров. Отвечая этому запросу, Магаданский колледж искусств открыл отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по виду «Художественная резьба по кости».
- Косторезное искусство Колымы представят на крупнейшей выставке народных промыслов
- Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота
- Пожаловаться на сосульки колымчане могут через интернет-приёмную
- Колыма идет на рекорд по добыче золота за последние 10 лет
- На Колыме стартует первый смотр-конкурс "Магаданское качество"
- Колымчане готовятся встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- Добыча нефти и газа на примагаданском шельфе может всё-таки начаться
- На Колыме впервые в нынешнем столетии представят оперу
- На Колыме "дальневосточные гектары" идут под туризм
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.