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29 Ноября 2018, 12:51 | Регион сегодня |

Косторезное искусство Колымы представят на крупнейшей выставке народных промыслов

В канун новогодних праздников, с 19 по 23 декабря, в Москве пройдет XXV выставка-ярмарка народных художественных промыслов "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2018", организуемая ассоциацией "Народные художественные промыслы России".

Косторезное искусство Колымы на этой крупнейшей выставке народных промыслов будут представлять Юрий Ханькан, Светлана Логунова и Игорь Корченков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Среди целей и задач выставки организаторы называют поддержку и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации, возрождение самобытной культуры, традиционных духовных ценностей, сохранение единого культурного пространства и укрепление межрегионального культурного сотрудничества.

«ЛАДЬЯ» – это творческая лаборатория, авторитетная профессиональная площадка, где гости мероприятия смогут увидеть собранную вместе богатейшую палитру народных художественных промыслов со всей России. В выставке, которая пройдет в «Экспоцентре», примут участие свыше 1,6 тысячи организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 68 регионов Российской Федерации. Ожидается, что за пять дней работы выставку посетят более 90 тысяч москвичей и гостей столицы. По итогам работы выставки будет издан каталог, в который войдут и косторезные работы наших мастеров.

На выставке будут представлены хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, жостовская и нижнетагильская роспись по металлу, скопинская и псковская керамика, торжокское золотное шитье, оружие златоустовских и московских мастеров, павловские столовые приборы, художественное ткачество, вышивка, янтарь Балтики и другие изделия. Магаданцы представят многочисленные косторезные статуэтки и сюжетные композиции, познакомят со сказочно прекрасным и удивительным косторезным мастерством нашей земли на мастер-классах.

Отметим, сегодня резная кость считается региональным брендом Магаданской области наравне с золотодобычей, рыбным промыслом. За последние несколько лет колымская столица уже дважды собирала художников этого направления: прошли VI Всероссийский фестиваль «Косторезное искусство народов России» (2016) и I Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира» (2017), следующее событие международного масштаба, посвященное этому виду искусства, в Магадане пройдет с 2019 году. Интерес к косторезному искусству растет и со стороны молодежи, будущих мастеров. Отвечая этому запросу, Магаданский колледж искусств открыл отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по виду «Художественная резьба по кости».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: поездки  культура 


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