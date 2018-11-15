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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Ноября, 20:16 |
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Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота
Магаданские студенты примут участие в фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве", которые пройдут с 13 по 15 декабря в павильонах столичного "Экспоцентра".
Чтобы не везти многочисленную делегацию, при этом иметь возможность предоставить гостям максимальную информацию о регионе, преподаватели и студенты Северо-Восточного государственного университета Магадана продемонстрируют робота на дистанционном управлении. Для команд можно будет использовать голосовое управление, инфракрасный пульт и смартфон с Bluetooth, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Робот будет приветствовать посетителей демо-зоны, рассказывать сказки и воспроизводить музыку. Внешне робот представляет собой пирамидальную структуру с овоидной головой и плоским лицом. Он оформлен в двухцветной, бело-синей палитре с оригинальным дизайном, отображающим символику Северо-Восточного государственного университета.
Также для экспозиции региона студентами изготовлен макет подземной отработки месторождения. Макет концептуальный, представляет собой модель системы подземной отработки месторождения, отражает суть добычи полезных ископаемых. Он состоит из надземной части - фабрики, которая стоит на плоской части рельефа с оболочкой горного массива и подземной части - горной породы и штольни с моделями погрузочно-доставочных машин внутри.
Для гостей и участников выставки подготовлены рекламные буклеты, календари с символикой университета, видеоролики, презентация с подробным описанием основных образовательных программ высшего и среднего образования в регионе, общественной, научной, спортивной и культурно-массовой деятельности студентов.
Информационные профориентационные флайеры расскажут об учреждениях среднего профессионального образования Магаданской области.
В дни фестиваля на площадке региона информацию обо всех образовательных услугах готовы предоставить всем желающим преподаватели не только университета, но и Технологического колледжа и других учебных заведений Колымы.
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