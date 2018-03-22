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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Марта, 15:13 |
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Колыма планирует увеличить добычу золота
Об этом сообщил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, выступая на конференции «Северо-Восток. Территория развития».
«К 2023 - 2025 годам регион вполне реально может выйти на рубеж 50 тонн золота, оставаясь золотым сердцем России», - сказал Владимир Печеный.
В 2018 году в регионе добычу золота планируют в объеме 37 тонн золота. По итогам прошлого года на Колыме было добыто около 33 тонн этого драгметалла.
«И это хорошая база для развития доходов нашего бюджета. Это позволяет сегодня решать одну из важнейших задач – создавать комфортную среду для жизни наших земляков», – отметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
На проектную мощность запущена золотоизвлекательная фабрика на руднике Павлик. Старт предприятию на руднике имени Матросова дал глава государства на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года дал старт запуску фабрики.
Благодаря успехам основной промышленной отрасли региона появляется возможность создания социальной инфраструктуры. Строятся спортивные комплексы, детские сады, больницы.
По мнению главы региона, мощное развитие региону дало выравнивание энерготарифа на Дальнем Востоке, в том числе в Магаданской области, до среднероссийского уровня. «Может быть, хотелось бы еще ниже, но даже нынешние меры - серьезное подспорье для промышленников и толчок для экономики региона", - пояснил он.
Глава региона проинформировал участников конференции о тех мероприятиях по улучшению в экономике и социальной сфере, которые проводятся в Магаданской области.
«Продолжается работа по реализации нашей транспортной инфраструктуры, реконструируется федеральная дорога и региональные, что тоже важно для развития добывающей отрасли. Модернизируются наш аэропорт Сокол, в рамках федеральной программы предусмотрено выделение 2 млрд рублей, мы работаем над развитием внутренних региональных авиалиний, которые связывают город Магадан с точками роста. Это обеспечивает стабильность экономики, повысит инвестиционную привлекательность, главное сдает жизнь северян более комфортной», - сказал Владимир Печеный.
По мнению губернатора, главное в решении вопросов развития экономики территории «сделать еще более комфортной жизнь людей там, создать возможность для молодых людей работать на высокопроизводительных и на высокооплачиваемых рабочих местах». «Сегодня это происходит, надеюсь, так будет и дальше!», - отметил глава региона.
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