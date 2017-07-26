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На Колыме впервые пройдет экологический фестиваль фестиваль "Дыхание моря"
5 августа в 12.00 в районе зоны отдыха «Горняк» впервые в Магадане пройдет региональный экологический фестиваль «Дыхание моря». Организатором фестиваля выступает Образовательное творческое объединение культуры.
В мероприятии примут участие общественные организации народов, проживающих на территории Магаданской области.
Конкурсы спортивно-любительского лова «Олра», «Народная уха», «Краса Охотского моря 2017», фотоконкурс «Удивительный миг», конкурс изобразительного искусства «Родной край», «Северное многоборье» и национальные игры, а также мастер-класс по игре на народных музыкальных инструментах «Звуки России» – все это станет неотъемлемой частью народного праздника на Охотском побережье. Финал фестиваля украсит концертная программа, в которой примут участие представители диаспор области.
Среди целей и задач мероприятия организаторы называют: содействие воспитанию бережного отношения к природе, формирование чувства патриотизма, развитие гражданской ответственности и экологической культуры на основе изучения природы, истории и традиции родного края, активизация работы по экологическому воспитанию.
Приглашаем магаданцев и гостей города посетить один из самых уникальных, самобытных и масштабных праздников Колымы – региональный экологический фестиваль «Дыхание моря», который состоится 5 августа в 12 часов в районе зоны отдыха «Горняк».
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