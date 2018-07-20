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Во Владивостоке на площадке ВЭФ началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
На территории Дальневосточного федерального университета, где с 11 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум, началась сборка павильона Магаданской области «Золотое сердце России», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Магаданская область – «Золотое сердце России» – это слоган, характеризующий экспозицию. Колыма – край с уникальными биологическими и туристскими ресурсами, богатый полезными ископаемыми. Поэтому основная тема экспозиции региона будет отражать именно эти сферы экономической деятельности.
По информации министерства экономразвития, инвестполитики и инноваций Магаданской области, основной павильон будет разделён на три корпуса золотого, серебряного и белого цветов. Цвета символизируют добычу золота и серебра. Белый цвет символизирует снег. Общая площадь павильона почти 100 м2.
Первый корпус посвящен золотодобыче. В нем планируется установка экрана, на котором будут представлены интересные факты о добыче золота в Магаданской области, а также две левитирующих витрины с муляжами самородного золота. В одной будет находиться муляж уникального своими размерами самородка «Золотой великан», вес которого более 16 кг. Во второй – муляж самородка «Мефистофель», интересного своей формой, в профиль он напоминает дьявола из философской драмы Гете «Фауст». Также в павильоне планируется продажа ювелирных изделий со вставками самородного золота, добытого в Магаданской области. Эти изделия выпускаются местным ювелирным заводом.
Второй корпус павильона посвящен туризму. В туристической зоне будет установлена модель батискафа. Внешне он в точности напоминает настоящий аппарат для подводных исследований. Расположившись внутри на удобном кресле, гость начинает виртуальное погружение в Охотское море. Для создание виртуального мира используются настоящие подводные съемки, поэтому виртуальный мир и сам процесс погружения выглядят очень натуралистично. Пользователь видит вокруг себя приборы батискафа и подводный мир сквозь большие иллюминаторы. Батискаф движется под водой, мимо него проплывают косяки рыб, медузы, киты, косатки, морские котики. Виртуальное погружение постарается охватить максимум из всего многообразия подводной флоры и фауны Магаданской области.
Для презентации туристского потенциала и возможностей активного туризма будет использоваться технология дополненной реальности. Установив специальное мобильное приложение, наведя камеру смартфона на потолок павильона, пользователь увидит бездонное голубое небо и проплывающие мимо облака. Направив камеру на скалу в туристической зоне, пользователи увидят летящих чаек, птичьи базары на скалах, а также морских котиков на побережье. Здесь же планируется организация зоны предоставления «дальневосточного гектара».
Третий павильон будет полностью посвящен экономике. Предполагается размещение инвестиционной карты Магаданской области и инвестиционных проектов в формате «дополненной реальности». На стене будет закреплена инвестиционная карта и установлен информационный киоск.
Рядом с павильоном будут установлены различные арт-объекты. Инсталляция «Старательский фарт» представит элементы быта и труда старателя в полевых условиях. Здесь будет организовано соревнование по промывке песков, лотком сибирского типа. Арт-объект «Юрта в разрезе» позволит лучше осмотреть основные элементы быта традиционного жилища коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области. Арт-объект «Металлические медведь и лось» будут символизировать Магаданскую область как ареал обитания диких животных. И главный арт-объект «Золотое сердце», которое вмонтировано в муляж скалы с чайками. Эта композиция символизирует Магаданскую область, как «золотой цех» Российской Федерации.
Гостям экспозиции предложат приобрести сувениры с Магаданской символикой. Посетителей выставки ждут интерактивные игры, информационные материалы о развитии области.
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