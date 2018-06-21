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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Китайские инвесторы заинтересовались месторождением бурого угля в Магаданской области
Речь идет о сотнях миллионов тонн, из которых в результате комплексной переработки можно получать синтетическое моторное топливо, угольные брикеты, энергетический газ и много других ценных продуктов переработки и полезных материалов.
Как рассказал заместитель руководителя территориального агентства по недропользованию А. В. Попандопуло, ресурс "Чайбухи" составляет 6 миллионов тонн угля, прогнозные ресурсы - 40 миллионов тонн. Более впечатляющая картина по Мелководненскому месторождению. Там общий ресурсный потенциал кондиционных бурых углей находится на уровне 597 миллионов тонн. Как стало известно, этим месторождением заинтересовались китайские инвесторы.
На современном этапе потребность экономики области в нефтепродуктах полностью обеспечивается их завозом из других регионов РФ.
Ситуация может радикально измениться уже в среднесрочной перспективе, если будет реализован стратегический инвестиционный проект по промышленному освоению Мелководненского и Ланковского месторождений бурого угля в целях его комплексной переработки.
Общий ресурсный потенциал месторождений составляет 2,7 миллиарда тонн угля, сообщает портал администрации Магаданской области.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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