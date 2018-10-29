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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Октября, 18:36 |
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На Колыме "дальневосточные гектары" идут под туризм
Это следует из статистики, собранной по данным Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф», с помощью которой граждане России оформляют земельные участки. Всего в Магаданской области более 1800 граждан получили одобрение уполномоченных органов по заявлениям на предоставление «дальневосточных гектаров».
«Граждане выбирают вид освоения земельных участков, исходя из климатических, географических, а также исторических особенностей региона и конкретной местности. Мы отмечаем, что среди получателей «дальневосточных гектаров» в Магаданской области очень популярно использование участков для запуска туристических и рекреационных проектов. Для этих целей магаданские «гектары» оформили 24% участников программы, что вдвое выше, чем в среднем по Дальнему Востоку», - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. «Уже сегодня мы видим в Магаданской области действующие туристические и рекреационные проекты, такие как придорожные кафе, миниотели, кемпинги и даже клубы парапланеристов».
Как сообщили в АРЧК ДВ, 34% получателей «дальневосточных гектаров» в Магаданской области планируют строить личное жилье, 24% - открывать туристический и рекреационный бизнес, 18 – заниматься сельским хозяйством и 16% - обустроить на «гектаре» дачу и огород. Около 8% обладателей «дальневосточных гектаров» собираются заниматься бизнесом.
Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта.
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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