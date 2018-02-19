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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Марта, 03:40 |
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Сформирован Экспертный совет XIV Бизнес–Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
Список Экспертного совета XIV Бизнес–Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года":
КОСТЕНКО Александр Иванович, председатель Экспертного совета XIV Бизнес-Премии Приморского края;
БАРКОВА Елена Степановна, исполнительный директор Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор ООО «ИК «Золотой Рог»;
АВДЕЕВ Александр Владимирович, глава Артемовского городского округа;
БАБИЧ Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»;
БАКЛАНОВ Петр Яковлевич, академик, профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН;
БАУКОВА Наталья Георгиевна, руководитель Приморскстата;
БЕККЕР Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;
БОГДАНЕНКО Константин Сергеевич, вице-губернатор Приморского края;
БУЛАТОВ Руслан Владимирович, президент Группы компаний «Альфа»;
ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич, глава Владивостокского городского округа;
ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор, генерал-майор таможенной службы;
ГЛАДКИХ Борис Иннокентьевич, первый заместитель главы Находкинского городского округа;
ГРЕБЕННИКОВ Василий Русланович, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока;
ГРИШИНА Татьяна Михайловна, директор дальневосточного филиала холдинга «Анкор»;
ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, управляющий директор ААК «Прогресс», победитель в номинации «Менеджер года-2016»;
ДМИТРИЧЕНКО Светлана Александровна, исполнительный директор региональной Премии «Серебряный Лучник»;
ДОРОШЕНКО Виктор Александрович, «Почетный менеджер Приморского края».
ЗВЕРЕВ Кирилл Станиславович, руководитель РИА «ВостокМедиа»;
ИСАКОВ Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;
КОЗИЦКИЙ Алексей Анатольевич, директор КГБУ «Общественное телевидение Приморья»;
КОРЖ Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;
КУРИЛОВА Ольга Сергеевна, руководитель Представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО;
ЛОВУШКИНА Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;
МАЗЕЛИС Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморкстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;
МАСЛОВЕЦ Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Приморскому краю;
ОЛЕННИКОВА Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков.
ОЛЬХОВОЙ Денис Олегович, директор филиала ИК «Фридом Финанс» во Владивостоке;
ПАВЛЮК Валерий Романович, президент ПАО «Дальневосточный банк»;
ПАК Юлия Валентиновна, председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края;
ПЛЕТЦЕР Ксения Валерьевна, исполнительный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»;
ПОПОВА Галина Владимировна, директор КА «Карьера-форум»;
ПОПОВ Михаил Алексеевич, заместитель начальника департамента по недропользованию по ДФО, начальник «Приморнедра»;
ПОТАПЕНКО Кирилл Геннадьевич, генеральный директор НКО Тихоокеанский туристический союз;
ПУШКО Евгений Владимирович, генеральный директор ООО «Эккер»;
РАУД Елена Юрьевна, руководитель «Дальневосточного консалтингового агентства «Успех»;
РЕМИЗОВА Диана Анатольевна, директор по аудиту ООО «Моор Стивенс» во Владивостоке;
РОБКАНОВ Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»;
РОЛИК Александр Иванович, председатель Законодательного Собрания Приморского края;
РУСЕЦКИЙ Евгений Александрович, руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю;
САНКЛЕР Роман Александрович, генеральный директор ООО «Ратимир», победитель в номинации «Компания года- 2016»;
СИМОНОВ Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»;
СТУПНИЦКИЙ Борис Владимирович, председатель ТПП Приморского края;
ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;
ТЕРЛЕЦКАЯ Анна Николаевна, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;
ТИТКОВ Роман Владимирович, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП;
ТИМЧЕНКО Алексей Павлович, председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
ШАПОВАЛОВ Виктор Федорович, вице-президент Приморской ТПП;
ШЕМИЛИНА Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
ШМАЛЕВ Андрей Всеволодович, директор приморского филиала Tele2.
Оргкомитет XIV Бизнес-Премии Приморского края.
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