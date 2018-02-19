|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Марта, 03:40 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье на площади 1 250 кв.м открывается уникальная автомастерская
Мастерскую по реставрации ретро-автомобилей на территории Уссурийска откроет резидент Cвободного порта Владивосток. Чтобы заняться ремонтом раритетных транспортных средств, ООО «Стэп-Авто» взяла в аренду помещение площадью 1 250 кв.м с прилегающей территорией, организовала мастерские и цеха, оснастив их необходимым технологичным оборудованием и станками.
«Истинная реставрация автомобилей заключается в возвращении им первоначального вида с одновременным избавлением от более поздних наложений, - поясняет директор ООО «Стэп-Авто» Александр Митус. - Найти натуральные запасные части от старых моделей порой невозможно, поэтому часто их приходится изготавливать вновь по старым чертежам. Все это усложняет, удорожает процесс и растягивает его на многие месяцы, а то и годы. Восстановленный таким образом ретро автомобиль будет полностью соответствовать конструкторской документации того периода времени, в который он был изначально изготовлен. Впрочем, возможен и более экономичный, упрощенный вариант, когда делается частичное восстановление».
По словам резидента, на сегодняшний день в Приморском крае спрос на подобные услуги минимальный. Но у «Стэп-Авто» имеются предварительные заказы на реставрацию 36 машин со стороны японской компании, занимающейся коллекционированием и продажей раритетных автомобилей. Ретро-автомобили, поставленные из Японии, после реставрации будут отправляться морским путем назад в Японию.
«Семь машин уже пришли, - рассказывает Александр Митус, - есть Jaguar 72 года, Mercedes 68 и 69 годов, Rolls-Royce 63 года. Статус резидента СПВ, который мы получили, подписав соглашение с «Корпорацией развития Дальнего Востока», оказался как нельзя кстати: помимо налоговых преференций, которые повышают эффективность проекта, в среднем, на 40 процентов, появилась возможность более скорого прохождения таможенных процедур».
Компания берется за самые сложные работы, выполняя их в комплексе и в оптимальные сроки. Сегодня здесь работают 26 специалистов, при полной загрузке штат компании увеличится до 70 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Помимо коллекционных иномарок «Стэп-Авто» принимает на восстановление и отечественные образцы. В ремонтной мастерской уже стоит ГАЗ-21 «Волга» 1958 года. Но есть у резидента свободного порта Владивосток еще одна цель – открыть музей ретромобилей. Будущие экспонаты, например, знаменитый грузовик ГАЗ-51 и первый послевоенный «Москвич» 1946 года выпуска уже приобретены. Модели советского автопрома ждут своей очереди на восстановление.
«Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами. Чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока», - ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
- В Приморье на площади 1 250 кв.м открывается уникальная автомастерская
- Сформирован Экспертный совет XIV Бизнес–Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Во Владивостоке с помощью японцев снимут социальную напряженность вокруг "Cпецзавода № 1"
- В Приморье решили максимально заработать на болельщиках и тотализаторах
- Во Владивостоке откроют зону отдыха с пейнтболом, лазертагом и лучно-арбалетным тиром
- Жителей Владивостока предостерегают от "цветочных мошенников"
- В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
- В ресторанах Приморья за 10 дней съели 3,5 центнера "рыбы для кошек"
- Жители Приморья смогут поправить здоровье в мараловых ваннах
- Во Владивостоке "зафиксировали" цены на цветы с 1 по 10 марта
-
Наши партнерыLoading...RedTram
а как же с ними связаться?
Авторизация: