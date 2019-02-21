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Школьникам Приморья рассказали, как цифровой мир меняет профессии

В рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" представители власти и бизнеса Приморского края ответили на вопросы школьников о ключевых направлениях развития ИТ-компаний и перспективах трудоустройства в этой сфере

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» представители власти и бизнеса Приморского края ответили на вопросы школьников о ключевых направлениях развития ИТ-компаний и перспективах трудоустройства в этой сфере. Как отметили спикеры, использование искусственного интеллекта, так или иначе, затрагивает практически все сферы деятельности, поэтому и спрос на хороших специалистов в области ИТ будет только расти.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» - это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам для школьников всех возрастов, стартовавшая в декабре 2018 года. Организаторами этого мероприятия стали Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». В этом году в проекте приняли участие почти 300 школ Приморского края, необычные уроки посетило более 45 тыс. учеников.

В ходе уроков школьники в игровой форме знакомятся с основами программирования и цифровыми технологиями. «Урок цифры» проходит раз в месяц в течение недели с февраля по май. Каждый из уроков будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете.

Благотворительный фонд Сбербанка как партнер проекта при поддержке экспертов банка и Академии искусственного интеллекта Сбербанка подготовили содержание урока на тему «искусственный интеллект и машинное обучение».

Для учеников с первого по восьмой класс урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята будут «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам.

Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

Кроме того, в рамках проекта проводятся открытые уроки, где школьники могут пообщаться с представителями власти и бизнеса на тему ИТ-образования и последующих перспектив трудоустройства. Так, во Владивостоке с ребятами общались вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО, руководитель департамента образования и науки Приморского края Надежда КОЧУРОВА, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей РАДЮШКИН, вице-президент Макрорегион вольного филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ и руководитель направления CloudМТС филиала ПАО «МТС» в Приморском крае Павел ЗАХАРЧЕНКО.

В ходе встречи школьники задали вопросы о том, как молодым дарованиям прорваться на практику в крупные федеральные и региональные компании, какого рода ИТ-специалистов ждет успех и возможно ли его достичь на приморской земле, насколько актуально высшее образование в ИТ-сфере в контексте современных реалий.

Как отметил Сергей Радюшкин, банковские структуры, бизнес в некоторой степени испытывают дефицит в грамотных ИТ-специалистах и талантливый, трудолюбивый выпускник вполне может достичь успеха, имея старт в Приморском крае.

«Все банковские программы Сбербанка требуют ИТ-знания. Причем не просто умения пользоваться компьютером или конкретной программой. Чтобы человек мог развиваться сам и помогал развиваться банку, выносил предложения об улучшении той или иной программы, он должен хорошо понимать, как эта программа работает. А здесь без ИТ-навыков обойтись не получится. Конечно, в Приморском отделении банка нет тех, кто обрабатывает данные или программирует алгоритмы, но если мы заметим такого кандидата, мы можем поработать с ним, отправить его в наши подразделения, где есть такие направления, например, в Москву, в Новосибирск, в Санкт-Петербург. В этом отношении Сбербанк как нельзя лучше подходит для заинтересованных и грамотных «цифровых» специалистов – у нас очень высокая ИТ-культура», - рассказал Сергей Радюшкин.

Анна МАЛЕЦКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Сбербанк  урок цифры  профессия 


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