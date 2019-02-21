|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 02 Марта, 02:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ксения Плетцер, исполнительный директор Гарантийного Фонда Приморского края: Все вокруг становится дороже, а поручительство Фонда - дешевле!
Так, с 27 февраля мы существенно расширили список наших льготных получателей поддержки в рамках продукта «Приоритет».
Теперь, льготная ставка в размере 1% годовых от суммы поручительства может применяться также в отношении договоров поручительства, оформленных по кредитам индивидуальных предпринимателей, срок регистрации которых не превышает 12 месяцев, возраст которых составляет более 45 лет или менее 35 лет на дату подачи заявки на предоставление поручительства; женщин-предпринимателей, являющихся гражданами РФ, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, получивших нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация «МСП» в виде обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», в том числе «Мама – предприниматель» и/или консультационную поддержку через Бизнес-навигатор МСП, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в области спорта.
Мы также снизили ставку своего комиссионного вознаграждения в отношении договоров поручительств, оформленных по кредитам, целью которых является обеспечение участия и исполнения государственного заказа в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также обеспечение участия и исполнения контрактов (договоров) в рамках Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Теперь ее размер составляет 0,75% от суммы поручительства.
В отношении договоров поручительства, оформленных по кредитным продуктам АНО «Микрокредитная компания Приморского края», которая была зарегистрирована 22 февраля и начнет свою работу в ближайшее время, в рамках продукта "Бизнес у моря", вознаграждение Фонда за предоставление поручительства, будет составлять всего 0,5% годовых от суммы поручительства.
На графике: Гарантийный фонд. Продукт "Бизнес у моря".
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Приморье едут потенциальные женихи с образованием и высокой квалификацией
- Ксения Плетцер, исполнительный директор Гарантийного Фонда Приморского края: Все вокруг становится дороже, а поручительство Фонда - дешевле!
- Школьникам Приморья рассказали, как цифровой мир меняет профессии
- Крупнейшая судостроительная компания Китая построит завод в Приморье
- Во Владивостоке "Калина Молл" готов принять свыше 30 000 посетителей в сутки
- Во Владивостоке 800 дольщикам обещают новоселье
- Во Владивостоке набирают первую бригаду в Акселератор технопарка "Русский"
- Во Владивостоке ищут инвесторов для легендарной подводной лодки
- Ученые оценили развитие марикультуры в Приморье
- Не бензином единым живет АЗС
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.