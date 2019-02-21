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01 Марта 2019, 16:07 | Регион сегодня |

Ксения Плетцер, исполнительный директор Гарантийного Фонда Приморского края: Все вокруг становится дороже, а поручительство Фонда - дешевле!

Итоги прошлого финансового года позволяют Гарантийному фонду Приморского края двигаться в сторону снижения процентных ставок за наше поручительство

Так, с 27 февраля мы существенно расширили список наших льготных получателей поддержки в рамках продукта «Приоритет».

Теперь, льготная ставка в размере 1% годовых от суммы поручительства может применяться также в  отношении договоров поручительства, оформленных по кредитам индивидуальных предпринимателей, срок регистрации которых не превышает 12 месяцев, возраст которых составляет более 45 лет или менее 35 лет на дату подачи заявки на предоставление поручительства; женщин-предпринимателей, являющихся гражданами РФ, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, получивших нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация «МСП» в виде обучения по программам тренингов для субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», в том числе «Мама – предприниматель» и/или консультационную поддержку через Бизнес-навигатор МСП,  субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в области спорта.

Мы также снизили ставку своего комиссионного вознаграждения в отношении договоров поручительств, оформленных по кредитам, целью которых является обеспечение участия и исполнения государственного заказа в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также обеспечение участия и исполнения контрактов (договоров) в рамках Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Теперь ее размер составляет 0,75%  от суммы поручительства.

В отношении договоров поручительства, оформленных по кредитным продуктам АНО «Микрокредитная компания Приморского края», которая была зарегистрирована 22 февраля и  начнет свою работу в ближайшее время,  в рамках продукта "Бизнес у моря", вознаграждение Фонда за предоставление поручительства, будет составлять всего 0,5% годовых от суммы поручительства.

На графике: Гарантийный фонд. Продукт "Бизнес у моря".

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Микрокредитная компания Приморского края  Гарантийный фонд Приморского края 


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