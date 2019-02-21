В Приморье едут потенциальные женихи с образованием и высокой квалификацией

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АРЧК ДВ составило "портрет переезжающего" на Дальний Восток. Наиболее мотивированными к переезду являются мужчины от 25 до 44 лет

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировало отклики на вакансии и данные соискателей, трудоустроенных при поддержке АРЧК ДВ на дальневосточные предприятия. В соответствии с результатами исследования, 62% всех откликов приходится на местных жителей, 38% -  на жителей из других регионов России. Самая активная категория соискателей, готовых к переезду на Дальний Восток, - это граждане в возрасте от 25 до 44 лет, преимущественно имеющие высшее или незаконченное высшее образование, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Службе коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Топ российских регионов, откуда приходит наибольшее число откликов на вакансии, размещенные Агентством, включает регионы центральной и северо-западной части Российской Федерации: Нижегородскую область, Ленинградскую область, Калужскую область, Архангельскую область, а также регионы Сибири: Иркутскую область, Красноярский край, Кемеровскую область.

Наиболее мотивированными к переезду среди соискателей из недальневосточных регионов являются мужчины - 86% от всех откликов. 35% от всех соискателей – это граждане в возрасте от 25 до 34 лет, 36% - от 35 до 44 лет.

Заместитель генерального директора АРЧК ДВ Гасан Гасанбалаев прокомментировал: «Ключевыми мотивационными факторами для переезда являются более высокий уровень заработной платы, продолжение работы по специальности, участие в масштабных проектах. Люди едут за перспективой».

70% от всех кандидатов имеют высшее и незаконченное высшее образование, 20% - среднее профессиональное образование, 10% - среднее (полное) образование.

Соискатели готовы переезжать в ДФО для работы на промышленных предприятиях: каждый четвертый отклик приходится на вакансии инженерно-технической направленности. Это такие специальности, как мастер, технолог, ведущий инженер, начальник участка, главный технолог, руководитель проекта. Каждый пятый – квалифицированные рабочие специальности: электромонтер, электрогазосварщик, электромеханик, электрослесарь, токарь, крановщик, стропальщик и другие.

 «Вакансии промышленных, транспортных, логистических, строительных компаний – наиболее востребованы среди соискателей из недальневосточных регионов. Стабильно высоким остается спрос на вакансии административного персонала. Предложение позиций высшего менеджмента на рынке всегда ограничено, но мы видим по откликам и знаем из практики, что люди готовы ехать на Дальний Восток за работой самостоятельно и с семьями», - прокомментировал Гасан Гасанбалаев.

Топ регионов, куда переезжают работники, по данным АРЧК ДВ, включает: Приморский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область, Хабаровский край. «География переездов определяется, безусловно, расположением предприятий, с которыми сотрудничает Агентство, и которые привлекают сотрудников из других регионов. Среди них ССК «Звезда», «Русагро», «Колмар», МЭЗ «Амурский», «Полиметалл», «Амурский судостроительный завод», «Якутскэнерго», «Европласт», «Пчелы Свободный» и другие», - сказал Гасан Гасанбалаев. «Решение о переезде всегда сложное и комплексное. Человек сопоставляет условия и перспективы, которые он имеет сейчас, с тем, что он получит на новом месте. Для человека недостаточно просто получить более высокий уровень оплаты труда, он оценивает возможности для времяпрепровождения, а также уровень социальной инфраструктуры. Очевидно, интерес к Дальнему Востоку есть, а с запуском новых предприятий и созданием объектов социальной инфраструктуры он будет только расти».

Напомним, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке обеспечивает квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2018 году Агентство обеспечило трудоустройство на предприятия макрорегиона более 5600 человек, порядка 90% из трудоустроенных жители Дальнего Востока. Вакансии компаний, с которыми сотрудничает Агентство, представлены на ведущих сайтах по поиску работы, а также на специализированном портале «Работа на Дальнем Востоке». Соискатели, рассматривающие для себя возможность переезда на Дальний Восток, могут ознакомиться с мерами поддержки при переезде на сайте АРЧК ДВ или в Службе адаптации и поддержки переезжающих работников по тел.  8 (800) 301-54-45.

 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: вакансии  работа  кадры 


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