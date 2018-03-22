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01 Апреля 2018, 10:00 | Регион сегодня

В День птиц "Аистиные школы" открылись в северных районах Приморья

Так в Приморском крае встречает весну Год дальневосточного аиста, объявленный WWF и Амурской коалицией общественных организаций.

Социально-экологическая общественная организация «Первоцвет» из Пожарского района Приморья отмечает Год редкой птицы акцией «Пусть всегда будет Аист!»: на севере края создаются «аистиные школы» и молодежные отряды «Хранителей аистиных гнезд».

«Участие в «аистиных школах» сблизит ребят с природой, вдохновит на претворение в жизнь идей по сохранению этой удивительной птицы. Мы надеемся, что выпускники таких «школ» станут настоящими «Хранителями аистиных гнезд», что это движение в Приморье станет таким же сильным, как и в Амурской области. А когда ребята научатся сами, они помогут и другим понять невероятную хрупкость и ценность живой природы», — комментирует координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, к.б.н. Анна Барма, координатор учетов от WWF России

Одними из первых участников акции «Пусть всегда будет Аист!» стали друзья национального парка «Удэгейская легенда». В школе № 11 села Рощино на базе эколого-краеведческого кружка «Геолята» открылась первая «аистиная школа», где ребят 2-4 классов расспросили о том, что они знают об Амуре, рассказали им, где живет аист, какие другие птицы обитают в парке, научили делать аиста из бумаги.

В марте к акции присоединились экологический кружок Дома творчества с. Новопокровка и Центр экообразования «Намба» Красноармейского района.

«Каких красивых птиц смастерили наши ребята из обычной, самой простой бумаги! Каждый аист получился оригинальным и неотразимым. Они сделали ещё и маленьких аистят и гнёзда для них... Вот так сборка фигурок из бумаги позволила нам проявить и продемонстрировать свой талант и фантазию, выразить своё уважение и любовь к такой уникальной и редкой птице, как аист, - поделилась успехами детей руководитель Центра экологического образования «Намба» Валерия Назарова.

Первые творческие детские площадки уже заработали при экоцентре «Первоцвет» и на базе школы №1 п. Лучегорск. Ребята делали воздушных змеев в виде дальневосточного аиста, сверяясь с методичкой, которую подготовили сотрудники национального парка «Бикин». В апреле детвора научится строить и запускать змеев-аистов, а потом поедут в села Пожарского района, чтобы научить других этому интересному занятию.

Уже в апреле «аистиные школы» появятся в Дальнереченском и Тернейском районах. Юные друзья аиста будут участвовать в конкурсе стенгазет, посвященном крылатому символу Амура, попробуют вылепить аиста из мятой бумаги в натуральную величину, начнут снимать мультипликационную историю про крылатого «героя» 2018 года.

Свою работу «аистиные школы» завершат 12 мая флешмобом «Пусть всегда будет Аист!». В воздух полетят бумажные аисты, а активные участники акции и победители конкурсов получат грамоты и подарки.

Напомним, что отмечаемый 1 апреля Международный день птиц имеет богатое прошлое. Еще в далеком 1905 году вступила в силу Международная конвенция по охране птиц. А в 1918 году Россия подписала действующий поныне Международный договор о перелетных птицах. С 1927 года в России официально отмечается День птиц. В этот день энтузиасты вывешивают скворечники, чтобы вернувшимся с юга птицам было где устроить свое жилье.

Фото: Дальневосточный  аист. Автор - Александр Клименко, WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: wwf  Аистиные школы 


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