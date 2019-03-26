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Приморский край включился во всероссийскую программу Корпорации МСП "Выращивание"
Приморский край включился во всероссийскую программу Корпорации МСП «Выращивание», в рамках которой предприятиям малого и среднего бизнеса помогают принимать участие в закупках крупнейших компаний и госкорпораций, таких как РЖД, Дальневосточная энергетическая компании, Ростелеком, Примавтодор, Дальневосточный федеральный университет и многих других. О запуске новых мер поддержки сообщила и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья Набойченко на семинаре для предпринимателей в понедельник 1 апреля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По ее словам, зачастую небольшим компаниям сложно самостоятельно разобраться в тонкостях законодательства и в закупочных процедурах по 223-ФЗ. Поэтому в Приморье начнут «выращивать» из небольших приморских предприятий поставщиков, соответствующих требованиям крупнейших заказчиков.
«Специалисты будут консультировать предпринимателей, помогать в оформлении конкурсной документации, подбирать закупки для возможного участия. То есть окажут индивидуальное, точечное сопровождение, чтобы вывести небольшое предприятие на новый уровень. Мы планируем, что уже в этом году эти услуги начнут предоставляться бесплатно на базе Центра поддержки предпринимательства Приморского края», – подчеркнула Наталья Набойченко.
Стоит отметить, что предприниматели Приморья активно участвуют в закупках и таким образом расширяют рынки сбыта своей продукции. Если в 2017 году договоры с крупнейшими заказчиками заключили более 500 малых и средних предприятий, то в 2018 году их число выросло больше чем в два раза до 1200. Вдвое увеличилась и общая стоимость сделок: с 11,7 триллиона рублей в 2017 году до 21,7 триллиона рублей в 2018.
Чтобы малый и средний бизнес продолжал наращивать объем заказов, Администрация Приморского края совместно с АО «Корпорация МСП» регулярно проводит бесплатные семинары. Так, 1 апреля в обучении приняли участие около 200 предпринимателей. Они получили подробную информацию об этапах прохождения закупочной процедуры, узнали, как работать на электронных торговых площадках, а также разобрали успешные примеры и наиболее распространенные ошибки. Также они смогли пообщаться с представителями крупнейших заказчиков региона.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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