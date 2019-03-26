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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Апреля, 18:22 |
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Во Владивостоке начинаются рейды по компаниям, выплачивающим зарплату в конвертах
Во Владивостоке сегодня, 1 апреля, стартовал месячник по легализации трудовых отношений. Его задача – проинформировать население и работодателей о негативных последствиях неформальной занятости и зарплаты в конвертах, а также об ответственности за нарушение трудового законодательства. Мероприятия в рамках месячника продлятся до 30 апреля.
Организатором месячника выступает администрация города, специалисты которой совместно с налоговой инспекцией, Государственной инспекцией труда в Приморском крае, а также правоохранительными органами и КГБУ «Приморский центр занятости населения» ведут планомерную работу по снижению неформальной занятости.
Так, в рамках проекта на предприятиях и в организациях города планируется распространить около 6 тысяч анкет. Заполнить их, анонимно ответив на несколько вопросов, могут все желающие. Кроме того, разработан ряд памяток для работников и работодателей (прилагаются), которые также распространяют в различных городских учреждениях. Помимо этого, в апреле пройдут рейды на предприятия Владивостока по выявлению и предупреждению неформальной занятости.
«Подобные акции давно стали традиционными, проводим их дважды в год», - рассказал начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Леонид Симанчук.
Проблема неформальной занятости, то есть работы без официального трудоустройства, по-прежнему остается во Владивостоке негативной тенденцией. Сегодня в городе насчитываются сотни компаний, где заработная плата выплачивается в конвертах. Чаще всего такие условия создает работодатель, однако нередко подобное положение вещей устраивает и самих работников.
Напомним, во Владивостоке продолжают работу телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы и зарплаты ниже установленного размера:
– в Государственной инспекции труда в Приморском крае (тел. 226-96-63, 226-89-38);
– в администрации города (тел. 2614-444, 2614-485);
– в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока» (тел. 226-74-82).
Работники и работодатели могут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений:
– в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города (пр-т 100-летия Владивостока, 94, e-mail: vladtrud@vlc.ru);
– в КГБУ «Приморский центр занятости населения» (ул. Пушкинская, 13).
Фото с сайта kadrovikdon.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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"""""""""""""""Организатором месячника выступает администрация города, специалисты которой совместно с !!!!!!налоговой инспекцией!!!!!!, ?????Государственной инспекцией труда???? в Приморском крае, а также правоохранительными органами????? и ????КГБУ «Приморский центр занятости населения» ?????ведут планомерную работу по снижению неформальной занятости. """"""""""""""""""""""" Какое отношение к Государству имеют эти коммерческие компашки?????
Любой рынок, любой частный магазин что велосипед выдумывать? Смех один
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