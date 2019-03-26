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Владивосток и Тайвань впервые соединит регулярное авиасообщение

Также в летнем сезоне ожидается появление новых рейсов на южнокорейском направлении

31 марта Международный аэропорт Владивосток перешёл на летнее расписание полетов. В новом сезоне возможности авиапутешественников расширятся благодаря открытию новых направлений и увеличению частоты рейсов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

В летнем расписании впервые в истории Международного аэропорта Владивосток открывается регулярное сообщение с Тайванем. Рейсы по маршруту Владивосток - Тайбэй с 24 мая будет выполнять авиакомпания S7 Airlines с частотой один раз в неделю на воздушных судах Airbus A320.

На китайском направлении планируется увеличение частоты рейсов. Авиакомпания China Southern возобновит рейсы в Харбин и Шэньян с частотой два раза в неделю для каждого из направлений. Авиакомпании «Уральские Авиалинии», «Аврора», S7 Airlines и NordStar продолжат выполнять рейсы в Пекин, Санью, Яньцзи, Харбин, Муданьцзян, Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Кроме того, аэропорт ведет работу по привлечению новых китайских авиакомпаний, приход которых возможен уже летом 2019 года.

Также в летнем сезоне возможно появление новых рейсов на южнокорейском направлении. Уже в апреле авиакомпания JEJUair открывает регулярный рейс Владивосток - Муан с частотой полетов четыре раза в неделю на самолете Boeing 737. Южнокорейский перевозчик планирует увеличение частоты рейсов и в Сеул. Продолжат выполнять регулярные рейсы в Сеул, Пусан и Тэгу авиакомпании «Аврора», S7 Airlines, Korean Airlines, Jeju Air, Eastar Jet, T’Way Air и Air Busan.

Количество рейсов в Японию относительно прошлого летнего сезона возрастёт в два раза. Рейсы в Токио будут выполнять авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines. Суммарно частота увеличится до двух раз в день, при этом авиакомпания «Аврора» переводит рейсы на более вместительный тип воздушного судна - Airbus А319. Возобновится рейс авиакомпании S7 Airlines в Осаку с увеличением частоты до двух раз в неделю на Airbus A320. По маршруту Владивосток - Саппоро будет выполнять рейсы авиакомпания «Уральские авиалинии» с увеличенной до трех раз в неделю частотой на Airbus A320.

Количество рейсов в Бангкок увеличится также почти в два раза. Традиционно зимние рейсы авиакомпании S7 Airlines в Бангкок с летнего сезона переведены на круглогодичную основу. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит выполнять рейсы по маршруту Владивосток - Чанчунь - Бангкок. В дополнении к этому рейсы в Бангкок теперь будет выполнять авиакомпания Pegas Fly.

Программа туристических чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию также будет представлена популярными маршрутами – Утапао, Пхукет, Камрань и Краби, полеты на которых будут выполнять авиакомпании AZUR Air, Royal Flight и Pegas Fly. Авиакомпании Air Koryo и Uzbekistan Airways продолжат выполнять регулярные рейсы в Пхеньян и Ташкент.

На внутрироссийских линиях в сезоне лето-2019 регулярные рейсы традиционно будут выполняться в Москву, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Новосибирск, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Авиакомпания S7 Airlines с июня начнет выполнять регулярные рейсы в Якутск. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейс в Краснодар, причем частота вылетов на воздушных судах Airbus A320 увеличится до двух раз в неделю. Также авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы в Новосибирск с частотой полетов на Airbus A320 шесть раз в неделю и в Комсомольск-на-Амуре с частотой два раза в неделю на самолетах DHC-8.

На внутрикраевых маршрутах авиакомпания «Аврора» будет выполнять более 30 рейсов в неделю из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.

 По информации пресс-службы Международного аэропорта Владивосток

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: авиасообщение  аэропорт  авиаперевозки  МАВ  туризм 


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Комментарии
  • Псевдоним15:28, 01.04.2019

    И нахрена спрашивается , козе баян????
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