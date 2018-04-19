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Среда| 02 Мая, 21:29 |
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Во Владивостоке ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
В 2018 году поступить в магистратуру Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) впервые можно без традиционных экзаменов. Главное испытание, которое предстоит пройти абитуриентам — конкурс портфолио, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Каждое направление подготовки определяет уникальный состав портфолио, который может включать дипломы и награды, научные статьи, публикации и патенты, сертификаты по иностранным языкам, рекомендации, творческое портфолио, мотивационное эссе и другие документы. Подробная информация размещена в программах вступительных испытаний на сайте ДВФУ.
Важно! Чтобы участвовать в конкурсе на поступление, за портфолио нужно набрать минимум 25 баллов.
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вне конкурса в магистратуру ДВФУ в 2018 году примут победителей и призеров:
- Финала Национального вузовского чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia;
- Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал»;
- Олимпиады федеральных университетов.
Также ДВФУ поддержит дополнительными баллами победителей вузовских соревнований и участников демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills. Поступающим добавят 5-10 бонусов к баллам за портфолио.
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Чтобы поступить в магистратуру ДВФУ из любой точки мира, не обязательно приезжать во Владивосток. Документы будут принимать онлайн, а портфолио можно направить по электронной почте magistr@dvfu.ru.
ПРИЕМ-2018
Приемная кампания стартует 9 июля 2018 года. ДВФУ предлагает лучшим абитуриентам страны 1 905 бюджетных мест на 170 магистерских программах. В разделе «Поступление» опубликованы правила приема, количество мест, сроки и этапы зачисления.
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