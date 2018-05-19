|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 01 Июня, 22:05 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Презентация театрального проекта "Большие гастроли" состоится на IV Восточном экономическом форуме
Восточный экономический форум пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. Крупнейшая театральная программа, реализуемая Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации, будет представлена в рамках двух блоков деловой программы – «Дальний Восток – новое качество жизни» и «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая».
Проект «Большие гастроли» был создан в 2014 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, с участием звезд отечественного театра. Программа реализуется во всех 85 регионах России. В ней участвуют более 250 ведущих театров. За время существования проекта зрители увидели около 2000 спектаклей.
«Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование единого культурного пространства России. Презентация проекта в рамках Восточного экономического форума будет способствовать увеличению зрительской аудитории, повышению качества театрального продукта в регионе и творческому обмену государственных театров Дальневосточного федерального округа», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В рамках ВЭФ-2018 будут представлены успешно реализованные и перспективные гастрольные проекты на территории Дальнего Востока, порядок участия в программе и получения финансовой поддержки для гастролей дальневосточных театров, а также возможности партнерства с проектом «Большие гастроли».
- Презентация театрального проекта "Большие гастроли" состоится на IV Восточном экономическом форуме
- В Приморье сингапурские бизнесмены планируют открыт Азиатский SeaHub
- Кинематографисты из Китая планируют снять приключенческую комедию в Приморье
- Приморский край и Северная Кенсан обладают большим потенциалом для взаимодействия
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- Временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) стал Айсен Николаев
- РРПК построит рыбоперерабатывающий завод в Приморье за 1,5 млрд руб
- Для инвестиций в предприятия Дальнего Востока будет создан фонд в Китае
- В Приморье подсчитали морской урожай
- "Русская рыбопромышленная компания" прописывается в ТОР "Надеждинская"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.