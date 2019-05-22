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Во Владивостоке "Зеленый марафон" объединил полторы тысячи человек

1 июня на набережной Цесаревича во Владивостоке прошел "Зеленый марафон". Акция приурочена ко Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие 1521 человек

Бежали со смыслом

Участие в забеге было бесплатным, но каждый желающий мог пожертвовать средства в один из благотворительных фондов края. Приморское отделение Сбербанка объединило на одной площадке восемь благотворительных организаций. Фонд «Сохрани жизнь» проводил сбор средств на спасение людей с онкогематологическими заболеваниями, «Умка» - на реабилитацию бездомных животных, «Русфонд» - на лечение мальчика Лени Заботина. Всем желающим объясняли азы первой помощи пострадавшим от инсульта. Проходила эко-акция «Сдай батарейки – спаси природу», где проводили сбор батареек и аккумуляторных устройств для переработки. Эту акцию жители города выбирали заранее путем голосования в качестве социальной акции, которая изменит наш город к лучшему.

Во время «Зеленого марафона» традиционно проводится экологическая акция. В этом году вице-губернатор Приморского края Антон ВОЛОШКО и управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей РАДЮШКИН высадили деревья на набережной Цесаревича.

 


 

 

 
 

 

 

 

Бег – это жизнь

Перед стартом инструкторы фитнес-клуба «Мастер Джим» Евгения ИГНАТЕНКО и Виталий ТОРОЩИН провели разминку для всех участников забега. Первый старт традиционно детский: два забега для детей 7-9 и 10-13 лет на дистанцию 400 метров. Был проведен инклюзивный забег для людей с ограниченными возможностями.  Старт взрослому забегу давал двенадцатикратный чемпион Сурдлимпийских игр, пловец  Виталий ОБОТИН. Участники бежали дистанцию 4,2 км. «Даже если бы я не работал в Сбербанке, бежал бы сегодня со всеми, - улыбнулся Сергей Радюшкин.- Я за здоровый образ жизни, бегаю, плаваю, получаю от этого удовольствие. У «Зеленого марафона» две цели: благотворительность и популяризация здорового образа жизни. Мы проповедуем это в нашей корпоративной культуре и хотим приобщать к этому жителей города».

Досье «Дальневосточного капитала»: Первый «Зеленый марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. Его задумывали в поддержку Олимпийских игр в Сочи, генеральным партнером которых являлся Сбербанк. Игры прошли, а идея переросла в масштабное благотворительное беговое событие. «Зеленый марафон – 2019» стал самым массовым в истории акции. В нем приняли участие 68 городов в России, Казахстане и Беларуси».

Автор фото - Андрей УРБАНОВСКИЙ

Диана БЕЛАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Зеленый марафон  Сбербанк 


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