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Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"

"Посмотри на Владивосток" назвал имена лучших фотографов конкурса и презентовал новый альбом

Глава города Виталий Веркеенко поблагодарил организаторов и всех авторов за любовь к Владивостоку, которая нашла своё отражение в снимках, представленных на конкурс. В этом году 1921 фотографии на суд жюри представили 484 автора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

«Особая благодарность вам, дорогие фотохудожники и любители фотографии, за то, что вы делаете. В своих работах вы можете остановить миг и запечатлеть самые интересные моменты из жизни города. В каждой фотографии чувствуется большая любовь к Владивостоку. Спасибо вам за ваши работы и с праздником всех – с Днём рождения города», - сказал Виталий Васильевич.

Сегодня, 1 июля, в столице Приморья в кинотеатре «Океан» состоялась презентация шестого фотоальбома «Посмотри на Владивосток».

 


 


 

 

 
 

 

 

 

Альбом посвящён 158-й годовщине со дня основания Владивостока. 157 фотографий в альбом выбрало жюри, а 158-я была выбрана по итогам зрительских симпатий. Это фотография Семёна Шелякина.

Выбирали лучшие из лучших работ искусствовед, директор Научно-исследовательского института изобразительных искусств при Российской академии художеств Наталья Толстая, арт-критик, старший научный сотрудник Приморского государственного музея имени Арсеньева Александр Лобычев, фотограф из Берлина Сергей Хоровиц, фотохудожник и дизайнер Михаил Павин, журналист и писатель Василий Авченко, фотограф-пейзажист и путешественник Виталий Берков, основатель Музея современного искусства «Артэтаж» Александр Городний, журналист Андрей Калачинский, редактор Шаши Мартынова (Москва) и многие другие.

Победителем в номинации «Учитель» стала работа Виталия Китаева, лучшей в номинации «События» был назван снимок Владимира Леликова, в «Архитектуре» победу одержал Андрей Беляев, а в номинации «Море» жюри назвало лучшей фотографией снимок Антона Блохина. Он же стал и победителем в номинации «Повседневность». В номинации «Порт» заслуженную награду получил Антон Новгородов, а в номинации «Азиатский акцент» - Елена Синило.

В завершение церемонии жюри назвало лучшую фотографию проекта "Посмотри на Владивосток * 2017", заслуженную награду в этой номинации получила Ольга Васик.

 


 

Всех фотографов и тех, кто любит запечатлевать интересные моменты из жизни города, организатор проекта Марина Баринова пригласила поучаствовать в новом конкурсе, и уже сейчас начать делать снимки. Конкурс будет проводиться в номинациях «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Труженики моря», «Дом моего детства» и «Человек читающий».   

Жители и гости приморской столицы могут увидеть лучшие работы проекта «Посмотри на Владивосток» в галерее «Артэтаж». Здесь представлены все 158 фотоснимков, вошедших в шестой альбом проекта.

Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер фотоконкурса «Посмотри на Владивосток».

Автор фото - Марина Божко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Фотоконкурс  Посмотри на Владивосток 


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