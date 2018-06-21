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Виктор Горчаков: Двери для японского бизнеса открыты в Приморье
Во Владивостоке состоялась встреча депутатов Законодательного Собрания японской префектуры Ниигата и членов парламента Японии с представителями приморского парламента. Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков, вице-спикер Джамбулат Текиев, депутаты Галуст Ахоян и Алексей Козицкий говорили с японскими коллегами об экономических связях и парламентских контактах.
"Нас связывают с префектурой Ниигата давние отношения", - отметил Виктор Горчаков. Он рассказал о работе Законодательного Собрания края, о фракциях, которые существуют в приморском парламенте.
"Мы хотели бы развивать экономические отношения с Приморьем, особенно в сфере энергетики и портового хозяйства. Поэтому мы хотели бы поближе познакомиться с вашим краем", - сказал глава японской делегации, депутат Законодательного Собрания префектуры Ниигата Осаму Исии.
Председатель краевого парламента Виктор Горчаков рассказал японским коллегам об экономической ситуации, сложившейся в Приморье. "Одна из главных задач, которая стоит перед руководством края, - повышение инвестиционной привлекательности региона, - сказал Виктор Горчаков. – Сейчас при губернаторе создано специальное агентство по инвестициям. Для того, чтобы воспользоваться международным опытом в этой сфере, в его состав включен представитель Японии. Еще одним экономическим направлением является расширение возможностей приморских портов".
Кроме того, по словам спикера приморского парламента, планируется строительство нескольких угольных терминалов на территории края, а также нефтеперерабатывающего предприятия в Находке и завода по сжижению природного газа в Хасанском районе. Планируется расширить пропускную способность автотрассы Владивосток-Находка и Транссибирской магистрали. В ближайшие дни будет открыт участок железной дороги, который соединит поселок Зарубино и китайский город Хуньчунь. Также получило толчок развитие так называемого экологического сельского хозяйства.
Виктор Горчаков ответил на вопросы, которые задавали депутаты из Ниигаты. Японцев интересовало, как будут использоваться земли министерства обороны в Приморье. "К концу года ожидается передача 170 тысяч гектаров земли, - отметил председатель краевого парламента. – Мы планируем создание сельхозпредприятий, а также строительство малоэтажного жилья".
Также речь шла об инфраструктуре Владивостока. По словам Виктора Горчакова, сейчас предпринимаются усилия с тем, чтобы город соответствовал международным стандартам. Согласно программе развития Восточной Сибири и Дальнего Востока средства будут вкладываться, прежде всего, в транспортную инфраструктуру, сообщила пресс-служба ЗС ПК.
"Двери для японского бизнеса открыты в Приморье", - отметил в конце встречи Виктор Горчаков.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток.
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