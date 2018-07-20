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Достижения и перспективы развития российских морских технологий обсудили во Владивостоке
28 июля в рамках мероприятий Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке состоялась конференция национальной технологической инициативы «Маринет». Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс.
Ведущие специалисты и эксперты дальневосточных научных, образовательных и промышленных организаций выступили с докладами и обсудили возможности и проблемы развития морского судоходства и судостроения, освоения ресурсов Мирового океана, подготовку отраслевых кадров и другие вопросы. Руководитель дальневосточной подгруппы «Маринет» Денис Буров рассказал о возможностях поддержки, в том числе финансовой, перспективных инновационных проектов в сфере морских технологий.
В ходе тематической сессии «Высокие технологии в морской отрасли» участники рассмотрели перспективы применения лазеров в различных сферах судостроения и судоремонта, использования нейросетевых технологий в системах распознавания объектов в морской среде.
Большой интерес у участников сессии по инновационному судостроению вызвал проект рыболовного судна нового поколения с использованием гидроканала. Данная конструкция судна позволяет доставлять улов в живом виде напрямую в приемную емкость в кормовой части, не извлекая, по сути, орудие лова из воды. «Это сводит к минимуму механические повреждения водных биоресурсов в улове, которое обычно превышает 10–15%, — рассказал ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Михаил Мизюркин. — Кроме того, это исключает чрезмерные нагрузки на тяговые механизмы, что в обычных условиях имеет больший риск выхода из строя оборудования, потери остойчивости судна и травмирования экипажа при аварийных ситуациях».
По словам ученого, это откроет огромные возможности для добычи легкотравмируемых рыб, как, например, дальневосточная сардина (иваси). «Ожидаемое снижение эксплуатационных расходов на орудия лова на крупнотоннажном судне составит минимум 2,5 млн рублей. Данная технология может использоваться и при проектировании малотоннажных и среднетоннажных судов, укомплектованных различными орудиями лова — от трала и снюрревода до ловушек, — подчеркнул Михаил Мизюркин. — Кроме того, такие суда могут использоваться для установки и обслуживания оборудования марикультуры». В перспективе на судах с гидроканалом возможен переход к бессетевому промыслу с использованием акустических и световых технологий для управления поведением рыб.
Большое внимание участники также уделили вопросам подготовки кадров по морским специальностям, в том числе и для работы в полярных условиях, а также их мотивации для трудоустройства на флот. По итогам конференции был составлен перечень тезисов и рекомендаций к представленным докладам.
Дальнейшее обсуждение вопросов освоения водных биоресурсов и развития инновационных морских технологий продолжится на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 13—15 сентября.
Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума: www.fishexpoforum.com.
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