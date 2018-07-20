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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Еще одна авиакомпания открывает беспосадочные рейсы из Владивостока в Москву
Еще одна авиакомпания готова к выполнению полетов из Владивостока в Москву и обратно. Рейс Кневичи – Домодедово на воздушном судне Boeing 777 открывает авиакомпания «ИрАэро», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, полеты по маршруту Владивосток–Москва «ИрАэро» будет выполнять в период с 10 августа по 15 сентября. Рейс беспосадочный.
«В качестве бонуса авиакомпания “ИрАэро” предлагает пассажирам нового авиарейса увеличенную норму бесплатного провоза багажа», – сообщили в авиакомпании.
Авиарейсы из Московского аэропорта Домодедово во Владивосток будут выполняться по понедельникам и пятницам в 21.55 с прилетом во Владивосток на следующие сутки в 14.35, а из Владивостока в Москву – по вторникам и субботам в 16.15 с прилетом в Домодедово в 18.00
Кроме московского направления авиакомпания «ИрАэро» выполняет из Владивостока авиарейсы в Иркутск, Читу и Улан-Удэ. Приобрести авиабилеты и получить дополнительную информацию можно на сайте авиаперевозчика.
Напомним, Администрация Приморского края ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские авиалинии».
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Журнал "Дальневосточный капитал"
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а смысл по таким то ценам ?
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