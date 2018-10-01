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РусГидро ввело в эксплуатацию ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Современная станция электрической мощностью 139,5 МВт и тепловой мощностью 432 Гкал/ч обеспечит Владивосток электричеством, теплом и горячей водой. Проектная годовая выработка электрической энергии ТЭЦ составляет 791 млн кВт·ч, тепловой энергии - 1 377 тыс. Гкал.
ТЭЦ «Восточная» оснащена современным эффективным оборудованием. На ТЭЦ установлены три комплекта современных газотурбинных установок. Отработавшие в турбинах горячие газы попадают в котлы-утилизаторы, где нагревают воду - это повышает общую эффективность использования топлива. Для производства тепла установлены три пиковых водогрейных котла, а для производства пара для промышленных нужд - два паровых котла. Газ является основным видом топлива. Выбросы будут в 3-4 раза ниже предельно допустимых.
Как сообщил на церемонии пуска председатель правления-генеральный директор РусГидро Николай ШУЛЬГИНОВ, новая станция обеспечит до 20% потребности Владивостока в электроэнергии, а также потребность в тепле и горячей воде более 50 тыс. жилых квартир и промышленных предприятий ряда районов города. Николай Шульгинов подчеркнул, что значительная часть оборудования новой станции - российского производства.
Досье «Дальневосточного капитала»: РусГидро обеспечивает более 90% выработки электроэнергии Дальнего Востока, практически полностью отвечая за энергоснабжение ДФО. Компания осуществляет передачу электрической и тепловой энергии (РусГидро принадлежит более 100 тыс. км электрических и более 4 000 км тепловых сетей), а также ее сбыт конечным потребителям. Активы компании в регионе включают 345 объектов генерации и 225 котельных. Их электрическая мощность более 9 ГВт, тепловая - 18,5 тыс. Гкал/ч.
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