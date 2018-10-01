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Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву
Авиаперевозчик «ИрАэро» подтвердил намерение продолжать полеты из Владивостока в Москву и обратно. Ранее компания планировала работать по этому направлению до сентября – в летний сезон, когда спрос традиционно высок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, по состоянию на 1 октября «ИрАэро» подтвердила выполнение авиарейсов по прежнему расписанию два раза в неделю и уже возобновила продажи авиабилетов по сниженным тарифам, включающим в себя норму провоза багажа 50 килограммов на одного человека.
Рейс будет прибывать в московский аэропорт «Домодедово».
«Учитывая востребованность данного авиарейса у жителей Приморского края, мы изыскали возможность оптимизировать наше расписание и продолжить выполнение авиарейсов Владивосток–Москва два раза в неделю. Надеюсь, что наше качество и сервис и впредь будут востребованы жителями Приморья», – отметил заместитель генерального директора по общим вопросам «ИрАэро» Сергей Крупнов.
Напомним, авиакомпания стала еще одним перевозчиков по направлению из Владивостока в Москву в августе этого года. Изначально период ее работы на этом маршруте планировался с 10 августа по 15 сентября. Теперь принято решение оставить рейсы в постоянном расписании.
Напомним, Администрация Приморского края ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские авиалинии».
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