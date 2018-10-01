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01 Октября 2018, 15:59 | Регион сегодня |

Олег Кожемяко поручил ускорить освоение 900 млн федеральных средств

В частном порядке будет пересмотрена система софинансирования муниципалитетов из краевого бюджета

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в понедельник, 1 октября, провел видеоселекторное совещание с главами городов и районов и представителями Администрации края. Собравшиеся обсудили исполнение Указов Президента РФ и развитие региона до 2024 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Олег Кожемяко перечислил направления, которым в ближайшие годы необходимо уделить пристальное внимание, – это строительство новых школ, садов, учреждений культуры и спорта.

«Главам необходимо посмотреть, где здания подлежат капитальному ремонту, а где необходимо подготовить проектно-сметную документацию на строительство новых. По школам нужно двигаться в сторону ликвидации второй смены, создавать условия для работы группы продленного дня, дополнительного образования. По спортивным объектам нужно проанализировать, где востребован большой физкультурно-оздоровительный центр, а где – 10 спортивных площадок», – подчеркнул он.

По мнению Олега Кожемяко, не менее важно развитие системы здравоохранения и снижение смертности.

«Подготовьте соответствующие программы. Вместе с главными врачами, продумайте, как это будет отражаться на показателях рождаемости и смертности. Главный вопрос – доступность и качество медицинских услуг. Это и наличие специалистов, и участковых врачей. Внимательно посмотрите, есть ли возможность предоставления жилья, есть ли возможности каких-то видов доплат. Приезжает молодой врач, у него нет пока наработанных часов, квалификации, стажа. Если есть возможность в муниципальном бюджете проводить доплату первые три года по 10-15 тысяч – проводите, заинтересовывайте», – добавил он.

Отдельное внимание уделено таким проблемам как качество питьевой воды, экология и создание комфортной городской среды, в том числе парков и скверов.

«В каждом муниципалитете должна быть программа, должен пройти опрос населения: какой вид парка нужен, что лучше сделать. Мы не должны навязывать такие проекты – выносите эти вопросы на голосование. Здесь больше ссылок должно быть на население, на их желание преобразить город, районных центр или село», – добавил Олег Кожемяко.

В ближайшее время все вышеперечисленные направления более детально будут проработаны по каждому конкретному муниципалитету.

«Для того, чтобы нам все актуализировать, нужно создать комиссию, где глава расскажет, что у него есть недостроенного, на каком объекте есть проектно-сметная документация, и тогда уже будет составлена корректировка плана по каждому муниципальному образованию. Предлагаю начать эту работу с завтрашнего дня и завершить ее в течение 10-12 дней, чтобы можно было рассматривать поправки в бюджет 2019 года ко второму чтению», – обозначил Олег Кожемяко, подчеркнув, что краевые власти будут добиваться того, чтобы эти объекты были профинансированы со стороны федерального центра.

Олег Кожемяко поручил главам ускорить освоение федеральных средств, выделенных на строительство социальных объектов в 2018 году.

«900 миллионов выделено на этот год, освоение пока минимальное. А это те объекты, которые показывают характеристику возможностей субъекта, они находятся на вашей территории, возьмите их под контроль. Организуйте хронометраж рабочего дня с тем, чтобы у вас была объективная информация о том, что сколько людей работает. Назначьте ответственных людей. Немного объектов для нас, но их нужно администрировать», – обозначил он.

Также будет пересмотрена система софинансирования муниципалитетов из краевого бюджета – в частном порядке, исходя из реальных потребностей и возможностей городов и районов.

Фото – Герман Катаев (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экономика  бюджет  Кожемяко 


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Комментарии
  • Псевдоним16:33, 01.10.2018

    И не забудьте Литвинову сказать что бы продолжал забирать огороды у бабушек и дедушек, у него это очень хорошо получается. . . Скоро Литвинов и останется в этом крае и городе ВЛ. . . . . остальное население покинет край и город из за такого не человека. . . . . . . . .
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