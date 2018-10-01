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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 9, 2018
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28 Сентября 2018, 18:35Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
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01 Октября 2018, 19:59 | Регион сегодня |
Медведев освободил от должности замминистра Минвостокразвития России
В сферу компетенций чиновника входили вопросы бюджетного финансирования Дальнего Востока и привлечение госинвестиций
Артур Ниязметов освобожден от должности заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по его просьбе. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Артур Ниязметов занимал должность замглавы Минвостокразвития с июля 2015 года (распоряжение Правительства РФ №1311-р от 08.07.2015). В сферу его компетенций входили вопросы бюджетного финансирования Дальнего Востока и привлечение государственных инвестиций в макрорегион, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
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. . на повышение наверно пошёл. .
А кто это на фото????
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