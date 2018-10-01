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Владивосток Тигропрестольный объединил и приумножил число друзей заповедной кошки
В День тигра в Приморье награждали защитников амурского тигра, отмечали российские и международные успехи в деле сохранении редкой кошки и просто радовались тому, что тигр существует на свете.
По предварительным подсчетам, только в праздничных фестивальных колоннах Дня тигра по Океанскому проспекту Владивостока в этом году прошагали более 10 тысяч жителей и гостей Приморского края. Фото - Анатолий Сердюк, WWF-России.
На самом деле участников этого грандиозного праздника гораздо больше. День тигра отмечался во Владивостоке уже в 19-й раз, проходил два дня и был наполнен множеством мероприятий. Основными организаторами праздника стали Центр Амурский тигр, вместе с которым WWF России поддерживает работу государственных структур по сохранению тигра на Дальнем Востоке, администрации Приморского края и города Владивостока.
29 сентября на Спортивной набережной Владивостока отпраздновали день рождения бронзовых тигрят, Амурчика и Тайги. Эта скульптура была установлена WWF России пять лет назад как символ заботы сегодняшнего и будущего поколений приморцев о сохранении редкой кошки. Композиция с тигрятами стала логическим завершением ранее проложенной во Владивостоке Всемирным фондом дикой природы (WWF) «Тропы тигра». 13 гранитных плит с оттиском следа тигра и названиями 13 стран, где обитает эта полосатая кошка, — Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Таиланд, Россия, — напоминают о решении удвоить численность тигра в дикой природе в мире к 2022 году, принятом главами правительcтв этих государств на тигрином саммите в Санкт-Петербурге в 2010 году.
Фото Joseph Vattakaven.
Непал стал первой страной, которой почти удалось достичь амбициозной цели. Буквально неделю назад Непал объявил, что сейчас в стране в дикой природе обитает около 235 тигров. Это почти в два раза больше, чем в 2009 году, когда популяция насчитывала 121 особь.
«Каждый тигр имеет значение — как для Непала, так и для всего мира, — говорит доктор Гана С. Гурунг, WWF Непала. — Успехи страны по сохранению тигра нужно приумножать, чтобы добиться долгосрочного устойчивого роста популяции».
Отметим, что в 2015 году Сихотэ-Алинский заповедник при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) стал первой в России и второй в мире, после нацпарка «Читван»(Chitwan) в Непале, особо охраняемой природной территорией, прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS, подтверждающий её высокую значимость для сохранения тигра. Сегодня WWF России гордится своими коллегами, добившихся огромного успеха в сохранении тигра в Непале, и с 1994 года предпринимает усилия для благополучия амурского тигра — самой крупной не фрагментированной популяции тигра на планете.
«Численность амурского тигра в России в 2010 году составляла около 500 особей, а пригодных местообитаний, по оценке специалистов, достаточно для проживания 700 тигров. Учитывая эти факты, Россия взяла на себя обязательства по увеличению численности тигра к 2022 г. до 700 особей. WWF России вместе со своими партнерами реализует комплекс мероприятий, направленных на достижение этой цели», — комментирует Дмитрий Горшков, руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России.
Для того чтобы полосатые большие кошки чувствовали себя в безопасности, WWF России совместно с Центром Амурский тигр поддерживает федеральные и региональные ООПТ, антибраконьерскую работу Департамента охотнадзора Приморского края, Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, Управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО, реабилитационного центра МРОО «Центр «Тигр».
Отрадно, что сотрудников этих организаций, верой и правдой служащих дикой природе России, наградили на торжественном вечере в Приморском оперном театре. Высокие награды вручали заместитель Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ, председатель Наблюдательного совета Центра Амурский тигр Константин Чуйченко и заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.
За большой вклад в дело сохранения амурского тигра Орденом Почета награжден Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края. Автор фото - Александр Хитров, WWF России.
«Мы любим нашу работу и делаем ее честно, творчески, с энтузиазмом. Эта награда — заслуга всего нашего коллектива», — сказал, получая Орден Почета, Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края.
Среди награжденных почетными грамоты и благодарностями Президента и Правительства — специалист-эксперт Департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Суханов, исполнительный директор межрегиональной общественной организации Центр «Тигр» Виктор Кузьменко, заместитель директора КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Сергей Москалец и другие достойные люди.
Почетной грамотой Российского географического общества награжден Юрий Дарман, заслуженный эколог РФ, почетный советник Амурского филиала WWF России. Автор фото - Александр Хитров, WWF России.
Благодарственным письмом Президента РФ за заслуги в реализации программ по сохранению амурских тигров награжден Алексей Кудрявцев, директор национального парка «Бикин». В жизни этой ООПТ — самой молодой в ареале тигра, в этом году произошли как минимум два знаковых события. 2 июля 2018 года национальный парк «Бикин» был внесен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть уже существующего объекта «Центральный Сихотэ-Алинь». 8 сентября 2018 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе более 1,1 млн га земель лесного фонда на территории Приморского края в категорию особо охраняемых для включения их в состав национального парка «Бикин».
«Это очень важное для парка распоряжение, так как теперь мы сможем должным образом следить за соблюдением природоохранного режима, создавать инфраструктуру внутри нацпарка, строить новые кордоны для охраны, создавать новые маршруты для патрулирования. Хотя конечно еще бюрократической работы предстоит много: лесоустройство, лесохозяйственный регламент», — говорит директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Алексей Кудрявцев.
Добавим, что отчасти долю «бюрократической работы» WWF России взял на себя, предоставив нацпарку средства на кадастровые работы, необходимые для постановки огромной территории ООПТ на учет. И такая поддержка — от помощи в организации мониторинга тигра, техники, ГМС для патрулирования до проведения эколого-просветительских мероприятий — будет продолжаться.
«Общая площадь пригодных местообитаний амурского тигра, взятая под охрану охраняемыми природными территориями, к 2018 году достигла 21%. При поддержке WWF России для сохранения тигра за 20 лет создано 5 национальных парков, 7 региональных заказников и 4 экологических коридора площадью около 3 миллионов гектаров, том числе крупнейшие национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин», взявшие под охрану около 15% популяции редкого хищника, — комментирует директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — И эта работа продолжается. Для завершения «тигриного» эконета необходимо создать Комиссаровский заказник на Пограничном хребте в Приморском крае, Арсеньевский заказник в Хабаровском крае, охранные зоны вокруг всех федеральных ООПТ в ареале тигра, а также Помпеевский национальный парк в Еврейской автономной области, который имеет ключевое значение для восстановления изолированной группировки тигра на хребте Малый Хинган, начало которой положили успешные выпуски реабилитированных животных».
День тигра помогает природоохранным организациям подвести итоги и наметить планы на будущее. Но главное, он объединяет сотни тысяч людей разных профессий и возрастов в любви к природе и ее символу — тигру, под «зонтиком» которого сохраняется все биологическое разнообразие Дальнего Востока.
WWF России, как один из основателей Дня тигра, поддерживает проведение этого праздника в бассейне Амура.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра Амурский тигр и WWF России.
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