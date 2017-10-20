|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 02 Ноября, 04:25 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье пройдет первый "самостоятельный" международный автосалон VIAS
Новый приморский бренд – международный автосалон «Владивосток» громко заявил о себе, став частью лучшего автомобильного шоу страны – международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP 2017. В следующем году приморцы увидят два VIAS – в формате Life в рамках дрифт-битвы и самостоятельный автосалон, специально для которого на «Приморском кольце» построят новый экспо-центр.
Первый на Дальнем Востоке международный автосалон VIAS-2017 прошел на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» с 15 по 17 сентября. Пилотный проект был организован группой компаний «Сумотори» совместно с японской корпорацией SanEiShobo, промоутером знаменитого Токийского автосалона, как часть лучшего автомобильного шоу страны – международных соревнований по дрифту AsiaPacificD1PrimRingGP2017. Live-формат обеспечил незабываемую атмосферу и огромное количество посетителей – за три дня на «Приморском кольце» побывали более 20 тысяч гостей и жителей Приморского края.
Как отметила директор VIAS Екатерина Пшеничникова, участниками первой выставки Vladivostok International AutoSalon стали более 40 компаний, четверть из которых представляли крупные иностранные бренды.
В следующем году VIAS отправится в самостоятельное плавание – весной 2018 года на территории ТРК «Приморское кольцо» откроется специально спроектированный экспо-центр, где VIAS получит постоянную прописку
«VIAS был задуман как перспективная, яркая автомобильная выставка, которая станет площадкой для бизнес-коммуникаций, “воротами” для иностранного бизнеса, заинтересованного в выходе на российский рынок. На выставке можно было не только увидеть новинки автоиндустрии и купить интересующую продукцию, но и провести деловые переговоры, заключить соглашения и контракты, привлечь новых клиентов. И наши участники по достоинству оценили эти возможности. В первом международном автосалоне экспонировались такие бренды, как Motul, NGK, ToyoTires, Subaru, Denso, Yokohama, Tone, PIAA, ABRO, а также динамично развивающиеся российские компании, бренды и сети – Masuma, Автопрофи, СОВА, ННК, 1000 размеров, Fitservice и многие другие», – рассказала она.
Автомобильная столица Дальнего Востока России по достоинству оценила «начинку» выставки: специальные версии стандартных автомобилей, новинки тюнинговой индустрии и, конечно же, яркое шоу автосалона.
«Грандиозное событие, отличная организация, яркие выставочные места, прекрасный досуг для детей и взрослых. Площадка предоставляет максимальные возможности как для зрителей, так и для партнеров. Формат мероприятия продуман до мелочей: встречи, контакты и невероятное спортивное зрелище. Такое мероприятие необходимо городу и краю. Это возможность наладить связи с гостями из разных стран и найти новых клиентов. Масштаб потрясает, много интересных активностей, качественный трафик. Как участники выставки мы остались абсолютно довольны всем, и как зрители ставим “пять с плюсом”», – отзывались участники VIAS-2017.
В следующем году VIAS отправится в самостоятельное плавание – весной 2018 года на территории ТРК «Приморское кольцо» откроется специально спроектированный экспо-центр, где VIAS получит постоянную прописку.
«Первая очередь экспо-центра будет представлять собой современные тентовые конструкции площадью около четырех тысяч квадратных метров. Безусловные плюсы нового комплекса – близость к международному аэропорту Владивосток, краевому центру, основным транспортным развязкам, а также собственная парковка на 1000 автомобилей и богатая спортивно-развлекательная инфраструктура ТРК “Приморское кольцо”. Таким образом, новые выставочные площади позволят сочетать насыщенное деловое общение с интересным досугом. Здесь можно будет проводить как конгрессно-выставочные мероприятия международного масштаба, так и конференции, бизнес-встречи, корпоративные и торжественные мероприятия. Примринг соответствует всем международным критериям и может стать не только популярным спортивно-туристским комплексом, но и одним из центров деловой активности на Дальнем Востоке», – отметила руководитель международного автосалона VIAS.
Первый самостоятельный VIAS пройдет на Примринге c 30 марта по 1 апреля 2018 года, а VIAS-live уже по традиции украсит программу пятых международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRing GP 2018, объединив выставку и зрелищное спортивное шоу.
«Мы благодарим всех участников первого Vladivostok International AutoSalon за сопричастность в создании нового бренда Приморского края. Обещаем, что новый VIAS станет еще ярче и интереснее», – подчеркнула Екатерина Пшеничникова.
Напомним, событийный туризм – одно из наиболее динамично развивающихся направлений туристской отрасли Приморского края. С каждым годом количество ярких, масштабных мероприятий в регионе неизменно увеличивается, что соответствующим образом сказывается на росте турпотока в край.
По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, мероприятия, организованные на площадке ТРК «Приморское кольцо», – одни из самых интересных и значимых событий региона, ежегодно привлекающие в край всё больше туристов как из российских территорий, так и из-за рубежа.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Из Приморья в Нячанг откроют прямой авиарейс
- Приморцы смогут отведать деликатесы - лянцай, манэ и юджанзе
- В Приморье пройдет первый "самостоятельный" международный автосалон VIAS
- Регион примет только "зеленые" инвестиции
- В Приморье завершился международный фестиваль-конкурс "Лучинушка"
- В Приморье пассажиропоток на самолетах DHC-6 вырос почти в 1,5 раза
- В Приморье на площади более 29 000 кв. м появится пешеходная эспланада
- Аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание полетов, вводя новые рейсы
- В Приморье собрались решить проблемы утилизации ТБО и очистки морских акваторий
- Резидент Свободного порта Владивосток отправил свою первую партию рыбопродукции в Москву
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.