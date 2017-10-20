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01 Ноября 2017, 12:41 | Регион сегодня |

В Приморье пройдет первый "самостоятельный" международный автосалон VIAS

Во Владивостоке на "Приморском кольце" специально для события построют новый экспо-центр

Новый приморский бренд – международный автосалон «Владивосток» громко заявил о себе, став частью лучшего автомобильного шоу страны – международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP 2017. В следующем году приморцы увидят два VIAS – в формате Life в рамках дрифт-битвы и самостоятельный автосалон, специально для которого на «Приморском кольце» построят новый экспо-центр.

Первый на Дальнем Востоке международный автосалон VIAS-2017 прошел на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» с 15 по 17 сентября. Пилотный проект был организован группой компаний «Сумотори» совместно с японской корпорацией SanEiShobo, промоутером знаменитого Токийского автосалона, как часть лучшего автомобильного шоу страны – международных соревнований по дрифту AsiaPacificD1PrimRingGP2017. Live-формат обеспечил незабываемую атмосферу и огромное количество посетителей – за три дня на «Приморском кольце» побывали более 20 тысяч гостей и жителей Приморского края.

Как отметила директор VIAS Екатерина Пшеничникова, участниками первой выставки Vladivostok International AutoSalon стали более 40 компаний, четверть из которых представляли крупные иностранные бренды.

В следующем году VIAS отправится в самостоятельное плавание – весной 2018 года на территории ТРК «Приморское кольцо» откроется специально спроектированный экспо-центр, где VIAS получит постоянную прописку

«VIAS был задуман как перспективная, яркая автомобильная выставка, которая станет площадкой для бизнес-коммуникаций, “воротами” для иностранного бизнеса, заинтересованного в выходе на российский рынок. На выставке можно было не только увидеть новинки автоиндустрии и купить интересующую продукцию, но и провести деловые переговоры, заключить соглашения и контракты, привлечь новых клиентов. И наши участники по достоинству оценили эти возможности. В первом международном автосалоне экспонировались такие бренды, как Motul, NGK, ToyoTires, Subaru, Denso, Yokohama, Tone, PIAA, ABRO, а также динамично развивающиеся российские компании, бренды и сети – Masuma, Автопрофи, СОВА, ННК, 1000 размеров, Fitservice и многие другие», – рассказала она.

Автомобильная столица Дальнего Востока России по достоинству оценила «начинку» выставки: специальные версии стандартных автомобилей, новинки тюнинговой индустрии и, конечно же, яркое шоу автосалона.

«Грандиозное событие, отличная организация, яркие выставочные места, прекрасный досуг для детей и взрослых. Площадка предоставляет максимальные возможности как для зрителей, так и для партнеров. Формат мероприятия продуман до мелочей: встречи, контакты и невероятное спортивное зрелище. Такое мероприятие необходимо городу и краю. Это возможность наладить связи с гостями из разных стран и найти новых клиентов. Масштаб потрясает, много интересных активностей, качественный трафик. Как участники выставки мы остались абсолютно довольны всем, и как зрители ставим “пять с плюсом”», – отзывались участники VIAS-2017.

В следующем году VIAS отправится в самостоятельное плавание – весной 2018 года на территории ТРК «Приморское кольцо» откроется специально спроектированный экспо-центр, где VIAS получит постоянную прописку. 

«Первая очередь экспо-центра будет представлять собой современные тентовые конструкции площадью около четырех тысяч квадратных метров. Безусловные плюсы нового комплекса – близость к международному аэропорту Владивосток, краевому центру, основным транспортным развязкам, а также собственная парковка на 1000 автомобилей и богатая спортивно-развлекательная инфраструктура ТРК “Приморское кольцо”. Таким образом, новые выставочные площади позволят сочетать насыщенное деловое общение с интересным досугом. Здесь можно будет проводить как конгрессно-выставочные мероприятия международного масштаба, так и конференции, бизнес-встречи, корпоративные и торжественные мероприятия. Примринг соответствует всем международным критериям и может стать не только популярным спортивно-туристским комплексом, но и одним из центров деловой активности на Дальнем Востоке», – отметила руководитель международного автосалона VIAS.

Первый самостоятельный VIAS пройдет на Примринге c 30 марта по 1 апреля 2018 года, а VIAS-live уже по традиции украсит программу пятых международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRing GP 2018, объединив выставку и зрелищное спортивное шоу.

«Мы благодарим всех участников первого Vladivostok International AutoSalon за сопричастность в создании нового бренда Приморского края. Обещаем, что новый VIAS станет еще ярче и интереснее», – подчеркнула Екатерина Пшеничникова.

Напомним, событийный туризм – одно из наиболее динамично развивающихся направлений туристской отрасли Приморского края. С каждым годом количество ярких, масштабных мероприятий в регионе неизменно увеличивается, что соответствующим образом сказывается на росте турпотока в край.

По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, мероприятия, организованные на площадке ТРК «Приморское кольцо», – одни из самых интересных и значимых событий региона, ежегодно привлекающие в край всё больше туристов как из российских территорий, так и из-за рубежа.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: vias  primring  приморское кольцо 


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