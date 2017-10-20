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Среда| 01 Ноября, 17:40 |
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Приморцы смогут отведать деликатесы - лянцай, манэ и юджанзе
Жители Приморского края смогут попробовать деликатесы лучших поваров коренных малочисленных народов в рамках Дней удэгейской культуры, которые пройдут в Приморье с 3 по 15 ноября в рамках фестиваля тайги и празднования Дня народного единства.
Все желающие смогут отведать традиционные удэгейские блюда: картофельный салат с обжаренной кетой и луком – лянцай, традиционную удэгейскую похлебку – манэ и масляные пампушки из дрожжевого теста – юджанзе. Примечательно, что коренные малочисленные народы готовят свою еду из того, что удается добыть в приморской тайге.
Заказать блюда можно будет в ресторане Port Café с 3 по 15 ноября. В эти дни в заведении также будет представлена выставка изделий удэгейских народных промыслов и ремесел.
— Национальная удэгейская кухня — это блюда, приготовленные из того, что удается добыть в приморской тайге. Так было сто лет назад, так есть и сейчас — удэгейцы помнят и знают рецепты своих предков и готовят по ним до сих пор, — отмечает жительница Красного Яра Ирина Канчуга. — Кстати, блюда удэгейской кухни в большинстве своем диетические и легко усваиваются, поэтому среди нашей народности так мало полных людей.
Идея провести во Владивосток подобное мероприятие принадлежит ресторану дальневосточной кухни Port Café. Совсем недавно повара Port Cafe вернулись из экспедиции в нацпарке «Бикин», где они жили в удэгейской семье, ходили на рыбалку на ульмаге (лодка, которую используют удэгейцы), слушали истории о быте и верованиях удэге. И самое главное — изучали рецепты и готовили блюда местной кухни, которыми теперь готовы поделиться с посетителями ресторана.
— Мы твердо уверены — кухня коренных народов, населяющих испокон веков наш край — настоящая, таёжная, основанная исключительно на местных продуктах (речной рыбе, диком мясе, таёжных дикоросах), является неотъемлемой частью дальневосточной региональной кухни. Познакомиться с ней можно будет с 3 по 15 ноября, в эти дни в ресторане будет действовать специальное меню, — говорит Андрей Хаустов, директор по продвижению холдинга Би-Эс-Би Медиа.
Досье "Дальневосточного капитала": Национальный парк «Бикин» – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра, был создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья – ключевой территория для удэгейского народа и амурского тигра.
*Мероприятие проходит в рамках Фестиваля Тайги при поддержке администрации Приморского края, Тихоокеанского туристического Союза и Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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