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Из Приморья в Нячанг откроют прямой авиарейс
Во вторник, 31 октября, в администрации Приморского края обсудили практические вопросы, связанные с открытием новой международной авиалинии.
О том, что авиакомпания VietJet Air заинтересована в запуске прямого авиарейса из Вьетнама в Приморье, стало известно еще в марте этого года во время официального визита делегации регионов Дальнего Востока в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Тогда представители компании отмечали, что открытие регулярной прямой авиалинии станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества между территориями.
Спустя полгода VietJet Air подтвердила свои намерения и прибыла в Приморье для того, чтобы на месте изучить туристский рынок и проработать все вопросы, связанные с организацией нового маршрута.
«Наша компания основана в 2007 году. Свои первые рейсы мы выполняли, имея всего два самолета. Сейчас наш авиапарк насчитывает 45 аэробусов для международных перевозок и 50 единиц техники для внутренних линий. Кроме того, мы заключили договор на покупку 100 боингов. Сегодня мы летаем в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Мьянму и хотим расширяться дальше за счет включения России в карту полетов», – рассказал представитель VietJet Air До Бинх.
По его словам, в будущем компания рассчитывает соединить Вьетнам с несколькими российскими городами, но пока в планах иностранцев – только открытие прямого авиасообщения с Владивостоком.
Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков заверил иностранных коллег в готовности приморских органов власти и местного турсообщества к сотрудничеству и отметил, что по итогам девяти месяцев текущего года край посетили более двух тысяч вьетнамских туристов.
«Цифра пока невелика, и мы понимаем, что в настоящий момент рейс будет востребован в большей степени у российских путешественников, но надеемся, что регулярная авиалиния станет дополнительным импульсом и для развития въездного направления из Вьетнама», – подчеркнул глава департамента туризма.
Отмечено, что значительно поспособствовать росту туристского потока из СРВ в Приморье может также включение Вьетнама в список стран, гражданам которых предоставлено право упрощенного въезда на территорию Свободного порта Владивосток. Константин Шестаков отметил, что регион готов выступить с инициативой внесения СРВ в указанный перечень.
В продолжение встречи стороны обсудили даты открытия авиалинии «Нячанг – Владивосток – Нячанг». До Бинх сообщил, что первый полет по новому маршруту VietJet Air намерена совершить уже в первой половине следующего года. На первых порах компания будет выполнять по два рейса в неделю, затем, в зависимости от востребованности, количество полетов может возрасти.
Константин Шестаков предложил коллегам приурочить запуск маршрута к проведению какого-либо крупного событийного мероприятия в Приморье. В качестве возможного варианта был определен четвертый Тихоокеанский туристский форум, который состоится во Владивостоке с 17 по 20 мая.
В завершение встречи зарубежные партнеры и участвовавшие в диалоге представители местного турсообщества обсудили конкретные шаги по организации дальнейшего взаимодействия.
Отметим, упрощенный визовый режим введен в Свободном порту Владивосток с 1 августа 2017 года. Механизм позволяет иностранцам получить право въезда на территорию России, выполнив всего несколько элементарных действий. Пока воспользоваться правом получения электронной визы могут граждане 18 государств: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.
Напомним, с начала этого года Приморский край посетили уже почти 520 тысяч иностранных гостей, что на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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