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Еще одна авиакомпания будет летать из Владивостока в Санкт-Петербург

Из Владивостока в Санкт-Петербург можно будет улететь за 16 500 рублей

Администрация Приморского края договорилось с авиакомпанией "ИрАэро" об открытии авиарейсов в Санкт-Петербург. Полеты планируется с начать с 4 декабря текущего года.

Вопрос открытия новых авиарейсов из Владивостока в центральную часть России обсудил первый вице-губернатор Александр Костенко с заместителем генерального директора по общим вопросам авиакомпании «ИрАэро» Сергем Крупновым. Сейчас «ИаАэро» выполняет рейсы из Владивостока в Москву. Теперь же стороны договорились о продлении этого маршрута до Санкт-Петербурга, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Начиная с 4 декабря, рейс РД-9341 будет выполняться по вторникам по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, по пятницам – по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Владивосток.

Вторник: вылет из Владивостока в 16.15, прибытие в Москву – к 18.00. Отправление из Москвы – в 19.20, прибытие в Санкт-Петербург – в 20.50. Общее время в пути составит 11 часов 35 минут.

Пятница: вылет из Санкт-Петербурга во Владивосток – в 20.00, прибытие в Москву – к 21.30. Отправление из Москвы – в 22.55, прибытие во Владивосток – на следующие сутки, в субботу, в 14.15.

Продолжительность технической стоянки в Москве составит 1 час 20 минут, в течение которой пассажиры, следующие из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно, будут временно находиться в транзитной зоне аэропорта Домодедово.

«Администрация Приморского края ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. На наш взгляд, положительное решение руководства авиакомпании продлить авиарейс из Владивостока до Санкт-Петербурга в преддверии новогодних праздников позволит жителям Приморья добраться до культурной столицы России с большим комфортом, избегая продолжительных стыковок или процедур получения багажа и повторной регистрации в транзитных аэропортах», – отметил Александр Костенко.

По мнению Сергея Крупнова, новый маршрут будет пользоваться высоким спросом у жителей Приморского края и Ленинградской области.

Базовый тариф, который предлагает авиакомпания «ИрАэро» своим пассажирам, следующим из Владивостока до Санкт-Петербурга и обратно, составляет 16 500 рублей в одну сторону, до Москвы – 12 500 рублей.

Отметим, на рейсах Владивосток – Москва – Владивосток авиакомпании «ИрАэро», действует увеличенная норма провоза багажа – 50 килограммов на человека, и специальные тарифы для молодежи, инвалидов и пенсионеров, субсидируемые за счет средств федерального бюджета, – 7400 рублей в одну сторону.

Напомним, сегодня рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург выполняет единственная авиакомпания «Уральские авиалинии». Всего из Приморья по России и за рубеж перелеты выполняются почти по 50 направлениям.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Санкт-Петербург  пассажирские перевозки  Владивосток  Костенко  авиация 


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