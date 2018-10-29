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Пятница| 02 Ноября, 12:48 |
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В Приморье для очистки воды начали использовать новый коагулянт
Специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал» приступили к использованию нового реагента на очистных сооружениях Богатинского гидроузла во Владивостоке.
Первые результаты показали значительные преимущества внедрения новых технологий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Методы очистки постоянно совершенствуются. Наша компания входит в число ведущих водоснабжающих предприятий страны по уровню применяемых технологий, использованию инноваций и новейших научных достижений в этой области. Поэтому для нас крайне важно идти в ногу со временем. Плюс – это еще и экономически обосновано. Наша приоритетная задача – подавать в город качественную очищенную питьевую воду согласно ГОСТу», – рассказал генеральный директор Примводоканала Олег Терлеев.
Новый коагулянт имеет массу преимуществ перед прежним реагентом для очистки воды: он поставляется в жидком виде, поэтому нет необходимости его разводить, затрачивая на это дополнительные ресурсы. Его можно хранить при минусовых температурах, в отличие от прежнего. И, как подтвердили предварительные испытания, для качественной очистки воды его затрачивается меньше, что не только экономически выгодно, но и снижает воздействие на экологию.
Перед применением нового вещества провели его опытные испытания, после чего начали использовать коагулянт в промышленном масштабе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в КГУП «Приморский водоканал».
«Для того чтобы перейти на новый коагулянт необходимо время. Вначале нужно промыть оборудование, так как оно содержит остатки действующего реагента. Для этого сотрудники провели очистку оборудования и фильтров», – пояснила начальник производственного подразделения объединенных гидроузлов Примводоканала Александра Бавылкина.
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