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Четверг| 01 Ноября, 18:38 |
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Африканская чума вышла на границу Приморья
В Приморском крае не исключают заноса африканской чумы свиней с территории сопредельного Китая и разрабатывают меры для предупреждения опасного заболевания и его последствий. Природоохранные организации и научное сообщество обращают внимание на то, что депопуляция дикого кабана в ареале тигра превратится в ещё одну трагедию.
20 октября в Уссурийске в Приморской государственной сельскохозяйственной академии по инициативе государственной ветеринарной инспекции Приморского края и департамента охотнадзора состоялось совещание по вопросу возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Китая и предупреждения её заноса в Приморье.
«Согласно срочному уведомлению в Международное эпизоотическое бюро, 1 августа 2018 года очаг АЧС выявлен среди домашних свиней в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, а 14 сентября – в автономном районе Внутренняя Монголия. Таким образом, эпизоотическая ситуация по АЧС в Китае резко ухудшилась. На 19 октября зарегистрировано 45 очагов заболевания среди домашних свиней в 9 провинциях Китая, в том числе в восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с территорией Приморского края. Темпы обострения эпизоотической ситуации по АЧС и неблагополучный прогноз развития АЧС в Китае вызывают опасения распространения болезни на территорию Приморского края и создают угрозу появления заболевания на российском Дальнем Востоке», — сообщил руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин.
В докладах руководителя краевой государственной ветеринарной инспекции и специалистов ветеринарной службы была проанализирована эпизоотическая обстановка в России, текущая ситуация в сопредельных провинциях КНР и детально рассмотрены угрозы занесения АЧС на территорию Приморья, возможные пути проникновения, методы мониторинга и противодействия распространению заболевания. Уже сейчас понятно, что надо во всеоружии быть готовым к этой битве с АЧС, которую, к сожалению, практически проиграла часть европейских стран, Закавказье и западная часть России, понеся огромные убытки от гибели животных и их неминуемого уничтожения.
«Африканская чума свиней может вызывать практически стопроцентную летальность, но для человека возбудитель этого заболевания совершенно безвреден. Что касается диких кабанов, то при длительной циркуляции вируса они способны в той или иной мере к нему адаптироваться. Именно поэтому диких кабанов часто объявляют виновником всех бед. Это не только не соответствует действительности, а напротив — выворачивает всё наизнанку: дикие кабаны не источник беды, а сами жертва свиноводства … Если в других регионах нашей страны чиновники могут позволить себе роскошь не прислушиваться к мнению научного сообщества, то в Приморском крае у них такой возможности нет: если амурский тигр лишится своей кормовой базы, будет нанесён удар по одному из национальных символов нашей страны — тигру, а это уже проблема, имеющая политический оттенок. Поэтому необходимо начинать подготовку к возможной эпизоотии «африканки» не с диких кабанов, а с надёжности изоляции свинокомплексов от внешних факторов. Ещё одна ремарка: не надо ничего начинать «с нуля» — следует масштабировать те научные программы, которые имеются сегодня в ДВО РАН. Например, лаборатория вирусологии ФНЦ Биоразнообразия несколько последних лет проводит мониторинг вирозов диких кабанов, имеются серьёзные наработки по организации сбора полевого материала совместно с департаментом охотнадзора Приморского края. Может быть, пора уже сейчас поддержать эти исследования, не дожидаясь, пока введут режим чрезвычайной ситуации? Ещё одна научная проблема, которая может иметь серьёзные практические последствия: вирус африканской чумы свиней относится к экологической группе арбовирусов, его хозяевами и переносчиками являются аргасовые клещи. Теоретически (я подчёркиваю – теоретически!) эти клещи могли бы встречаться на самом юге Хасанского района, но этому необходимо посвятить специальные исследования. Но проще, конечно же, мечтать о полном уничтожении всех кабанов, нежели проводить системную работу по обеспечению биологической безопасности», — комментирует д.б.н. Михаил Щелканов, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, профессор Дальневосточного федерального университета.
Утвержденные Минсельхозом «Правила по борьбе с африканской чумой свиней» регламентируют «проведению мероприятий по бескровному убою и уничтожению всех свиней, содержавшихся на территории эпизоотического очага», и также в зонах отчуждения. При этом ключевым словом в этой фразе является «бескровному», что практически и даже теоретически в дикой природе осуществить крайне сложно. На российском Дальнем Востоке при гипотетическом приходе АЧС может возникнуть огромная угроза гибели и уничтожения не только домашнего поголовья свиней, но и диких кабанов, которые являются основой питания амурского тигра. Как известно, уссурийской подвид дикого кабана превалирует в рационе амурского тигра — в Приморье его доля составляет больше 50%. Природоохранные организации обращают внимание на то, что депопуляция дикого кабана невозможна в ареале тигра.
«Анализ хронологии и географии распространения АЧС выявил быстрый перенос вируса на большие расстояния, отсутствие в большинстве случаев взаимосвязи очагов заболевания, связь их с транспортными магистралями, наличие вспышек АЧС в регионах, где кабаны не обитают, а также на свинокомплексах закрытого типа, то есть там, куда даже микробам сложно попасть, не то что кабану или птице из дикой природы. Все это позволяет утверждать, что быстрое распространение АЧС имеет исключительно антропогенный характер и является следствием неконтролируемого перемещения инфицированных объектов и продуктов из них. Поэтому, говоря словами известного киногероя из «Белого солнца пустыни», «лучше, конечно, помучиться», и пока не произошёл занос АЧС, предпринять все возможные меры к его недопущению. На наш взгляд, эффективными мерами в ареале тигра являются: полный запрет свободного выпаса или содержания в полувольных условиях домашних свиней с одновременным введением наказания в виде конфискации и уничтожения таких животных. Создание вокруг свинокомплексов внешнего периметра и устройств отпугивания, который бы не позволили животным, в том числе кабану и птицам, проникнуть на их территорию. Запрет торговли мясом дикого кабана частным лицам с ведением наказания за это. Вернуть лимитируемую охоту на кабанов для обеспечения контроля. На этом вмешательство в популяцию диких кабанов ограничить, так как уничтожения кабана как вида — это не решение проблемы. Напомню, что кабан — это не только корм для тигра, но основной объект охоты для населения сельской и таёжной местности», — комментирует генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев.
Опасность прихода АЧС на территорию Приморья и потенциальная угроза уничтожения дикого кабана высветила еще одну проблему, которую нельзя откладывать в долгий ящик. Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, выступил на совещании с докладом, который касался сохранения и увеличения альтернативных видов животных для питания крупных хищников Дальнего Востока — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Были предложены методы, которые уже сейчас необходимо применять для увеличения и сохранения численности пятнистого оленя, косули и изюбря. Тех видов, которые хотя бы частично смогут нивелировать потребности хищников в диких кабанах.
«Мы понимаем, что при возможном значительном снижении численности кабана мы можем столкнуться с большим количеством конфликтных ситуаций с амурским тигром из-за элементарного недостатка пропитания в тайге. Чтобы тигр не голодал — если все-таки АЧС придет в дикую природу, —необходимо увеличивать численность других видов потенциальных жертв крупных хищников, в первую очередь оленей. Есть принципиально отработанные биотехнические методы, к применению которых нужно готовиться уже сейчас, чтобы не доводить ситуацию до кризиса», — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже 15 лет совместно с охотничьими хозяйствами Приморского и Хабаровского краев занимается отработкой методик увеличения численности диких копытных животных. В этом году на территории трех модельных охотничьих хозяйств начато строительство 6 биотехнических комплексов для подкормки оленей. Этот опыт могут применять другие хозяйства и субъекты федерации в ареале тигра. В последние 5 лет работа по подкормке и вакцинации копытных животных и создания резервного фонда кормов ведется совместно WWF России, Центром Амурский тигр и департаментом охотничьего надзора Приморского края. В связи с угрозой АЧС, на департамент охотничьего надзора Приморского края ложится задача контроля ситуации за диким поголовьем в тайге.
«Департамент охотничьего надзора провел уже три совещания с охотпользователями по проведению мероприятий по предотвращению АЧС. Все охотпользователи, особенно приграничных районов, оповещены о действиях при обнаружении павших животных. До всех категорий охотников и инспекторов доведен алгоритм действий при обнаружении признаков данного заболевания для минимизации распространения этого страшного заболевания. От состояния численности кабана зависит не только финансовое благополучие охотничьих сообществ, но и состояние популяций хищников и, как следствие, их взаимоотношений с человеком Всем миром будем бороться за выживание диких животных в нашей приморской тайге», — комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра Амурский тигр и WWF России.
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