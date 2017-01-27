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Пятница| 03 Февраля, 16:46 |
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В Приморье в ТОР "Надеждинская" построят завод ЖБИ по производству домокомплектов
В рамках проекта планируется создание завода по производству железобетонных изделий, которые будут использоваться при строительстве жилых и нежилых объектов недвижимости в Приморском крае. Площадь будущего завода и сооружений составит 12 500 квадратных метров. Мощность завода - 84 тыс. куб.метров произведенных ЖБИ изделий, что позволит собирать до 100 тысяч квадратных метров площади в год. Также предусмотрена возможность увеличения производительности в несколько раз.
Реализация инвестиционного проекта пройдет в несколько этапов. В настоящее время инвестор приступил к разработке технического задания на проектирование, во втором квартале 2017 года будет проведена экспертиза проекта. Строительство здания и монтаж оборудования будут завершены во втором квартале 2018 года. Следующим шагом станут пуско-наладочные работы и обучение сотрудников. Запуск производства планируется в середине 2018 года.
«Мы провели большую работу, изучая опыт градостроительной практики в разных городах нашей страны и за рубежом. Примеры современного производства домокомплектов впечатляют. Мы планируем привлечь в проект финские и немецкие технологии, которые станут новым словом в развитии домостроения на Дальнем Востоке, - сказал директор компания «Домостроительный комбинат Приморье» Александр Голутвин. – Местоположение завода выбрано не случайно. Для реализации проекта необходима соответствующая инфраструктура. Единственной доступной и наиболее соответствующей для нашего проекта стала ТОР «Надеждинская», где Корпорация развития Дальнего Востока и региональные власти ведут активную работу по созданию инфраструктуры».
Проект реализуется группой DNS с целью комплексного развития территории региона в виде строительства жилых домов и социальной инфраструктуры.
«Для развития Приморского края и реализации здесь амбициозных бизнес-проектов необходимо создание комфортных условий для жизни. Ни для кого не секрет, что сейчас в регионе проблема в жилищной сфере стоит остро. Реализуя проект по производству домокомплектов, мы сможем начать стройки с процентом заводской готовности на уровне 80%. Это положительно скажется на цене, скорости и качестве строительства», - сказал директор по развитию бизнеса группы компаний DNS Константин Богданенко.
Реализация инвестиционного проекта «Домостроительного комбината Приморье» требует определенной инженерно-транспортной инфраструктуры, которая создается для всей территории ТОР «Надеждинская» Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с Администрацией Приморского края. Работы по обеспечению площадки необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры данной ТОР будет создана в соответствие с утвержденным планом-графиком за счет средств регионального и федерального бюджетов. На сегодняшний день в ТОР «Надеждинская» организовано выполнение строительно-монтажных работ по объектам водоснабжения и водоотведения, а также автомобильной дороги протяженностью 6,4 км. На проведение данных работ из регионального бюджета выделено более 1 млрд рублей.
В рамках федерального бюджета завершено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту подстанции 220/10 мощностью 61 МВт. В 2017 году планируется приступить к строительству электросетевой инфраструктуры, на которую федеральным бюджетом предусмотрено 1,9 млрд рублей. Завершение работ по созданию инфраструктуры ТОР «Надеждинская» планируется в четвертом квартале 2017 года.
ТОР «Надеждинская» представляет собой многопрофильную производственно-логистическую площадку с выгодным месторасположением. Нахождение ТОР вблизи двух крупнейших дальневосточных портов и погранпереходов в КНР и КНДР, на пересечении транспортных маршрутов трассы Владивосток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора «Приморье–1» делают площадку привлекательной для инвесторов.
Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Надеждинская» создана Постановлением Правительства Российской Федерации №629 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 37 заявок для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет 41,8 млрд рублей с перспективой создания более 5 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР «Надеждинская» являются 17 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 12,6 млрд рублей с перспективой создания более 2 тысяч рабочих мест.
С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 233 заявки на общую сумму инвестиций более 608 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 38 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 112 компаний с общим объемом инвестиций более 445 млрд рублей и перспективой создания более 23 тысяч рабочих мест.
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