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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Марта, 14:44 |
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Во Владивостоке найдет супермаркет с самыми низкими ценами на мясо
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, по состоянию на 1 марта самые низкие цены на мясо зафиксированы в супермаркете «Реми».
«Килограмм курицы здесь стоит 77 рублей, свинины – 206. Десяток яиц можно приобрести за 66,45 рублей», – сообщили в ведомстве.
Также в супермаркете доступные цены на бакалею, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Рис продается по 42,85 рублей за килограмм, сахар по 39,45. Бутылка растительного масла стоит 65,3 рубля, – добавили специалисты.
Кроме того, здесь выгодно приобретать картофель и яблоки, килограмм которых стоит 19,35 и 68,45 рублей соответственно.
Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее Андрей Тарасенко.
По поручению главы региона в Приморском крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки. Так, сегодня в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три Кота» – на 42 наименования, в сети «ОК!» – на 41 наименование, в «Реми» – на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер» – на 27 наименований.
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