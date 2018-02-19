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02 Марта 2018, 14:13 | Регион сегодня

Более 2348 тонн крабов и 475 тонн креветок выловили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, вылов крабов увеличился почти на 430 тонн к уровню прошлого года.

«По состоянию на 15 февраля добыто 2348 тонн крабов, освоение квот составляет 8%. Также выловлено 475 тонн креветок», – сообщили в ведомстве.

Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, что приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы.

«Судно “Шанс-106” добывает красного краба-стригуна на глубине до 2500 метров. Это первый в стране крабовый процессор, оснащенный современным и эффективным оборудованием для работы на больших глубинах», – отметил заместитель главы региона.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.

Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: креветка  рыбная отрасль  крабы 


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