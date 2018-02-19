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Настоящего Довлатова жители Владивостока вновь увидят на фотографиях Нины Аловерт
Поднимаясь по лестнице в кинозал, где идет показ фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов», поклонники творчества писателя, увидят серию его портретов американского периода, которую предоставило Генеральное консульство США во Владивостоке из своих архивов.
Алексей Герман-мл. долго не раскрывал имя актера, которого он пригласил исполнить главную роль в фильме «Довлатов» — серба Милана Марича. Возможно потому, что создать образ Сергея Довлатова очень непростая задача.
«У нескольких фотографов есть прекрасные портреты Сергея, — пишет фотограф и критик Нина Аловерт. — И на всех он — разный, как будто мы снимали разных Довлатовых».
На мини-выставке представлены несколько фотографий, которые Нина Аловерт сделала во время жизни Довлатова в США. Он действительно очень разный даже на этих снимках. Возможно потому, что у каждого ценителя творчества писателя — свой Довлатов...
Нина Аловерт - русско-американский фотограф и театральный критик. Помимо книг и фотоальбомов о выдающихся деятелях балета известна уникальной коллекцией снимков Сергея Довлатова, с которым она работала в газете «Новый американец» в Нью-Йорке.
Нина Николаевна Аловерт написала на своей странице в Facebook: «Во Владивостоке начался показ фильма Германа "Довлатов". В одном из кинотеатров открыта выставка моих фотографий Довлатова, которые хранятся в американском консульстве. Спасибо вам, дорогие друзья из Владивостока! Я так благодарна всем и каждому в отдельности за добрую память обо мне!»
Досье "Дальневосточного капитала"
Нину Аловерт, фотографа и балетного критика, эмигрировавшую из Ленинграда в Нью-Йорк в 1977 году, называют «летописцем русской культуры за рубежом». Волею счастливой судьбы она оказалась в центре жизни русской художественной среды в США с фотоаппаратом в руках. Она сделала первые снимки Сергея Довлатова практически сразу же после его приезда в Америку в 1979 году и продолжала делать их на протяжении многих лет знакомства, работы и дружбы с писателем. Около 150 уникальных фото вошли в альбом «Сергей ДОВЛАТОВ в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт», который был издан во Владивостоке при поддержке Генерального консульства США во Владивостоке накануне 75-летнего юбилея писателя.
3 и 4 марта в кинотеатрах Владивостока продолжается показ фильма "Довлатов", добавляются новые сеансы, потому что все билеты на заявленные ранее показы проданы.
На верхнем фото: 1981. «До свидания!» Газета «Новый американец» переезжает в другое, более комфортабельное помещение. Фото Нины Аловерт.
- Настоящего Довлатова жители Владивостока вновь увидят на фотографиях Нины Аловерт
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