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Из 1922 фотографий жюри конкурса "Посмотри на Владивосток" выберет 158 снимков
1 апреля завершился прием работ на фотоконкурс "Посмотри на Владивосток 2017" (Look At Vladivostok). Теперь за работу берется жюри конкурса.
Александр ГОРОДНИЙ, член жюри, основатель Фонда, галереи и музея современного искусства Артэтаж, Владивосток:
"Владивосток и край наш люблю. Что еще сказать, буду жюрить искренне!"
Александр ЛОБЫЧЕВ, член жюри, арт-критик, старший научный сотрудник Приморского государственного Музея имени В. К. Арсеньева, Владивосток:
"Всю предыдущую жизнь провел в плену двух страстей – литературы и живописи. Автор книг и многих эссе о дальневосточной культуре, включая восточную ветвь эмиграции. Надеюсь, фотография сделает меня более свободным в своих эстетических предпочтениях. Тем более, что Владивосток – это и есть гигантский арт-объект, живой и меняющийся" .
Яна ГАПОНЕНКО, член жюри, куратор, арт-менеджер, основатель Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ), магистрант философии Дальневосточного федерального университета, член Приморского отделения Ассоциации искусствоведов, Владивосток:
"Владивосток - мой родной город, и я хочу, чтобы талантливая творческая молодежь если и уезжала отсюда, развивая себя, то возвращалась с опытом и начинала развивать свой город. Хотелось бы личным примером доказать, что это возможно. Есть особый шарм жить в городе, в котором вырос. Владивосток очень живописен для фото и видеодокументации, но документальная фотография только набирает оборот в творческой среде города, поэтому среди фотографий, присланных на конкурс, я буду рада встретить именно документалистику, не репортаж. Мне нравится смотреть на родной город другими глазами - это позволяет сделать, например, приезд иногороднего художника во Владивосток и его проект, вдохновленный городом. Но и жители Владивостока по-разному воспринимают свой город, и это коллективное признание в любви ему - такому сложному, разному и родному. Буду ждать рождения новых символических образов города без упоминания излюбленных туристических точек, но с авторским взглядом на любимые места детства фотографа, например".
Наталия ТОЛСТАЯ, член жюри, искусствовед, директор Научно-исследовательского института изобразительных искусств при Российской академии художеств, член президиума Российского комитета Международного совета музеев, Москва:
«Я влюблена во Владивосток, в его разнообразие, контрасты, людей и здания, в его ландшафты. Мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели этот город, хотя бы на фото, чтобы они захотели потом приехать сюда и вдохнуть воздух Тихого океана. От фотографии должно так же захватывать дух, как от самого города, его соленого морского ветра и кораблей у Набережной, от моментальных изменений погоды и ощущения, что ты на краю земли».
По количеству представленных фото лидирует номинация "Повседневность", от которой немного отстает "Море", далее следуют "Архитектура", "События", "Порт", "Азиатский акцент" и "Учителя".
Жюри выберет 158 снимков, которые войдут в фотоальбом ко дню рождения Владивостока — 2 июля городу исполнится 158 лет. 1 июля пройдет награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж».
«Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok).
- Из 1922 фотографий жюри конкурса "Посмотри на Владивосток" выберет 158 снимков
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