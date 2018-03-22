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Глава Приморья просит правительство об отсрочке повышения утилизационного сбора
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился в Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность переноса даты вступления в силу постановления Правительства об индексации ставки утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы с 1 апреля этого года на 1 сентября.
Речь идет о постановлении Правительства от 19 марта «О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Так, документ предполагает увеличение размеров утилизационного сбора по ряду наиболее востребованных в крае видов автомобилей на 50-90%.
«Учитывая то, что утилизационный сбор взимается, в том числе и при таможенном оформлении, повышение его размера приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые в край автомобили. Незначительный временной промежуток между принятием изменений и их вступлением в силу не дал возможности жителям края адаптироваться к новым размерам сбора и оценить риски в отношении ранее заключенных договоров на ввоз автомобилей», – отметил Андрей Тарасенко.
Напомним, ранее глава региона обсудил вопрос индексации ставки утилизационного сбора на заседании фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании края. Вопрос повышения почти в два раза утилизационного сбора на «малолитражки» с 1 апреля текущего года вызвал определенный резонанс у жителей Приморья, поскольку преобладающее число машин в крае – импортные, а «японки» с объемом двигателя от литра до двух – самые популярные у местного населения.
Андрей Тарасенко, председатель Законодательного Собрания края Александр Ролик и депутаты фракции партии «Единая Россия» пришли к общему мнению, что необходимо донести позицию приморцев об увеличении утилизационного сбора на малолитражные иномарки до законодателей федерального уровня.
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