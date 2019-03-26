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Лучшим менеджером Приморья может стать экс-губернатор Дарькин
Кто из них станет победителем определит второй этап голосования
2 апреля официально стартовал финал XV Бизнес-Премии Приморского края по четырем номинациям. Закончилось голосование в полуфинале членов Экспертного совета и приморцев на сайте DV-rating.ru. Из 75 номинантов в финал вышли 12 компаний и четыре руководителя.
Ниже опубликованы компании и менеджеры, которые могут претендовать на звание победителя-2018. Кто из них получит заветный кубок зависит от второго этапа голосования, которое завершиться 22 апреля.
В номинации «Компания года Приморского края – 2018» в финал вышли:
«Владморрыбпорт», ОАО
«ДНС Ритейл», ООО
«Приморскуголь», ООО
«Южморрыбфлот», АО
В номинации «Менеджер года Приморского края – 2018»:
ДАРЬКИН Сергей Михайлович (ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа»)
КОНДРАТОВ Руслан Викторович (ОАО «Терминал Астафьева»)
КУЗНЕЦОВ Михаил Владимирович (ООО «Саммит Моторс Владивосток»)
СУХАНОВ Виктор Андреевич (медиахолдинг PrimaMedia).
В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края – 2018»:
«Авиакомпания «Аврора»
«Винлаб», АО
«Консервный завод «Спасский», ООО
«Судостроительный комплекс «Звезда», ООО
В номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края – 2018»:
«ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина», ПАО
Группа компаний «Славда»
Торговая сеть «Реми»
Холдинг «Монастырев и Ко».
В этом году организационный комитет Бизнес-Премии Приморского края возглавляет Константин БОГДАНЕНКО, вице-губернатор администрации Приморского края, являясь и председателем Экспертного совета. Официальными Партнерами XV Бизнес-Премии выступили Банк «Приморье» и Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», генеральными спонсорами – Группа компаний «Экватор» и Инвестиционная компания «Фридом Финанс».
Торжественная церемония награждения, в ходе которой станут известны имена победителей Бизнес-Премии, состоится 24 апреля в конгресс-отеле «Экватор».
Второй этап голосования идет на сайте премии: DV-rating.ru.
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