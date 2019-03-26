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02 Апреля 2019, 14:32 | Регион сегодня |

В Приморье прозрачность всех процедур по земельным вопросам возложена на Железного

В Приморском крае сформирован Общественный совет по земельным вопросам

Общественный совет создан при департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края. Его задачи – вовлечь общественность в совершенствование регионального законодательства, а также разработать предложения, которые помогут сделать процедуру предоставления земельных участков максимально прозрачной и понятной для жителей края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Как сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Андрей Железный, около 40 человек направили заявления и выразили желание войти в состав совета.

«По результатам оценки принято решение о включении 11 кандидатов. На первом заседании они сами выберут председателя совета, его заместителя и секретаря, а также сформируют план работы», – добавил руководитель ведомства.

В состав Общественного совета вошли:

Алферова Анна Валерьевна – начальник юридического отдела ООО «Камчатское морское пароходство»;

Глазков Андрей Анатольевич – директор ООО «Центр медицинского комплектования»;

Дубовик Сергей Валентинович – адвокат Адвокатской палаты Приморского края, партнер Адвокатского бюро «Правовая гарантия»;

Колмыкова Анна Николаевна – директор ООО «Юридическая компания «Хронос»;

Кустова Евгения Александровна – руководитель Владивостокского отделения, член правления ПРОО «Совет многодетных родителей»;

Линевич Наталья Николаевна – директор Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»;

Моисеенко Артем Сергеевич – президент Дальневосточной Межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег»;

Пуриков Дмитрий Вячеславович – директор Приморского филиала «АО «Российский аукционный дом»;

Сафин Игорь Равильевич – председатель СНТ «Синяя Сопка»;

Смирнов Николай Леонидович – директор фонда развития Владивостока «Горожанин и Гражданин»;

Толмачева Юлия Валерьевна – председатель Коллегии адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края, депутат Законодательного Собрания Приморского края.

Члены совета будут посвящены во все вопросы, касающиеся реализации земельной политики в регионе, наделены правом запрашивать информацию, необходимую для осуществления общественного контроля, и будут приглашаться к работе на мероприятиях и совещаниях. Также они смогут выступать с инициативами по совершенствованию и упрощению административных процедур и регламентов. Особый блок вопросов будет связан с разработкой предложений по управлению краевым имуществом, которое в том числе предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Управление и распоряжение землей и имуществом – это непростой процесс, в котором необходимо соблюдать баланс между государственными задачами по развитию региона, интересами жителей, а также потребностями бизнеса, от которого зависит рост экономики. Мы надеемся, что Общественный совет поможет принимать взвешенные и объективные решения, сделать эту работу максимально прозрачной. Кроме того, члены совета, помогут выявить уязвимые места в системе и предложить свое видение решения этих проблем», – отметил врио вице-губернатора Константин Богданенко.

Планируется, что первое заседание Общественного совета состоится в течение недели.

 

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: общественный совет  земля 


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  • Псевдоним15:10, 02.04.2019

    Ха- ха , , , Подельников добровольных собирают. . . . . .
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