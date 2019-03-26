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В Приморье прозрачность всех процедур по земельным вопросам возложена на Железного
Общественный совет создан при департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края. Его задачи – вовлечь общественность в совершенствование регионального законодательства, а также разработать предложения, которые помогут сделать процедуру предоставления земельных участков максимально прозрачной и понятной для жителей края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Андрей Железный, около 40 человек направили заявления и выразили желание войти в состав совета.
«По результатам оценки принято решение о включении 11 кандидатов. На первом заседании они сами выберут председателя совета, его заместителя и секретаря, а также сформируют план работы», – добавил руководитель ведомства.
В состав Общественного совета вошли:
Алферова Анна Валерьевна – начальник юридического отдела ООО «Камчатское морское пароходство»;
Глазков Андрей Анатольевич – директор ООО «Центр медицинского комплектования»;
Дубовик Сергей Валентинович – адвокат Адвокатской палаты Приморского края, партнер Адвокатского бюро «Правовая гарантия»;
Колмыкова Анна Николаевна – директор ООО «Юридическая компания «Хронос»;
Кустова Евгения Александровна – руководитель Владивостокского отделения, член правления ПРОО «Совет многодетных родителей»;
Линевич Наталья Николаевна – директор Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»;
Моисеенко Артем Сергеевич – президент Дальневосточной Межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег»;
Пуриков Дмитрий Вячеславович – директор Приморского филиала «АО «Российский аукционный дом»;
Сафин Игорь Равильевич – председатель СНТ «Синяя Сопка»;
Смирнов Николай Леонидович – директор фонда развития Владивостока «Горожанин и Гражданин»;
Толмачева Юлия Валерьевна – председатель Коллегии адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края, депутат Законодательного Собрания Приморского края.
Члены совета будут посвящены во все вопросы, касающиеся реализации земельной политики в регионе, наделены правом запрашивать информацию, необходимую для осуществления общественного контроля, и будут приглашаться к работе на мероприятиях и совещаниях. Также они смогут выступать с инициативами по совершенствованию и упрощению административных процедур и регламентов. Особый блок вопросов будет связан с разработкой предложений по управлению краевым имуществом, которое в том числе предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
«Управление и распоряжение землей и имуществом – это непростой процесс, в котором необходимо соблюдать баланс между государственными задачами по развитию региона, интересами жителей, а также потребностями бизнеса, от которого зависит рост экономики. Мы надеемся, что Общественный совет поможет принимать взвешенные и объективные решения, сделать эту работу максимально прозрачной. Кроме того, члены совета, помогут выявить уязвимые места в системе и предложить свое видение решения этих проблем», – отметил врио вице-губернатора Константин Богданенко.
Планируется, что первое заседание Общественного совета состоится в течение недели.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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