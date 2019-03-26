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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Апреля, 02:22 |
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Во Владивостоке среднемесячная заработная плата медленно, но стабильно растет
"Экономический мониторинг города Владивостока, характеризующий состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, за январь-февраль 2019 года" опубликован на сайте администрации Владивостока.
По данным Приморскстата, среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе 2019 года составила 56333,3 рублей (109,2 % к январю 2018 года), что в 4,2 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за 4 квартал 2018 года). Реальная заработная плата составила 104,6 % к январю 2018 года.
Напомним, среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2018 года составляла 55891,5 рубля.
Среднесписочная численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе 2019 года составила 164,1 тыс. человек (100,6 % к январю 2018 года).
На 01.03.2019 численность официально зарегистрированных безработных составила 0,68 тыс. человек (100,9 % к 01.03.2018). Организациями города было заявлено о наличии 27482 вакансиях, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 3 человека.
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