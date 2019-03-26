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Еще 378,5 тысячи дальневосточников могут улететь на льготных условиях

Дополнительно 2,5 млрд рублей выделяется из резервного фонда Правительства России для предоставления субсидий авиакомпаниям

28 марта 2019 года документ одобрен на заседании Правительства Российской Федерации.

2,5 млрд рублей выделяется из резервного фонда Правительства России для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Выделенные средства позволят перевести на льготных условиях не менее 378,5 тысячи пассажиров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал"  в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«По итогам 2018 года пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 10 процентов, и правила предоставления субсидий были изменены. Чтобы обеспечить льготные авиаперевозки пассажиров с учётом внесённых изменений, мы дополнительно выделяем 2,5 млрд рублей из резервного фонда Правительства. Просьбы об этом поступали и от губернаторов, и от людей, которые считают такую форму поддержки высокоэффективной. Эти средства позволят перевезти на льготных условиях почти 380 тысяч авиапассажиров с Дальнего Востока и обратно», - сказал глава кабинета министров на заседании Правительства РФ.

Напомним, в 2018 году по инициативе Минвостокразвития был принят ряд мер по поддержке доступности воздушных перевозок на Дальний Восток в центральную часть страны и в обратном направлении. Так, на субсидирование авиаперевозок для ДФО в 2018 году выделено 4,5 млрд рублей, что составило порядка 66 % от общей суммы всех выделенных субсидий на воздушные перевозки. Перевезено более 580 тысяч пассажиров. В ноябре прошлого года внесены изменения в программу: она стала действовать круглый год, в программу вошли 64 маршрута, то есть всего их стало 134, право на льготные билеты предоставлено многодетным семьям.

Таким образом, сегодня программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь действует круглый год. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В текущем году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета предусмотрено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. Ранее с предложением о выделении дополнительного финансирования на льготные авиаперевозки выступало Минвостокразвития России.

Отметим, помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тыс. рублей или 15 тыс. рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тыс. рублей или 13,2 тыс. рублей в одну сторону.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: субсидии  авиаперевозки 


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